PSG : l'analyse de Mauricio Pochettino après le match très compliqué à Lens

La suite après cette publicité

Les jours passent mais peu de choses changent. Même s'il sait gagner, souvent, cette saison, le Paris Saint-Germain n'offre pas un spectacle étincelant depuis le lancement de l'exercice 2021-2022. Après la victoire à Saint-Etienne dimanche dernier (3-1), les Parisiens ont livré un triste match face à l'OGC Nice mercredi soir au Parc des Princes (0-0). Une réaction était alors attendue ce samedi sur la pelouse du RC Lens, mais il n'en a rien été. Alors oui, il y en a eu une en fin de match avec le but égalisateur de Georginio Wijnaldum qui a offert un point à son équipe (1-1, 17e journée de L1). Mais pour le reste, on repassera.

Jusqu'aux entrées de Kylian Mbappé et du Néerlandais, et encore, l'équipe de Mauricio Pochettino a offert un bien triste visage sur lequel est notamment revenu l'un des hommes du match côté lensois, Jean-Louis Leca, en zone mixte. Mais les mots les plus attendus étaient ceux de Mauricio Pochettino, qui nous avait offert une conférence de presse assez lunaire il y a quelques jours aux abords de la Porte d'Auteuil. Cette fois-ci, le coach argentin a été plus sobre, et il a tranquillement analysé la prestation de ses hommes, lui qui trouve notamment que le nul est mérité.

«Le résultat est juste à la fin»

«Il faut donner du crédit à Lens, qui est une équipe physique, agressive, avec beaucoup d'énergie et qui nous a mis en difficulté. Elle a énormément d’énergie, a coupé nos canaux de transmission. On n’a pas pu combiner. Il est positif que l’équipe se soit bien battue quand elle a souffert. La compétition est dense, avec beaucoup de matchs pour nous. On n’a pas pu mettre notre jeu en place. Le résultat est juste à la fin», a déclaré l'ancien manager de Tottenham qui a tenu à féliciter les Sang-et-Or pour leur belle prestation.

Tout le monde l'a vu, la formation de Franck Haise est l'équipe qui a le plus embêté le PSG cette saison. Et Mauricio Pochettino l'a reconnu : «oui, elle nous a posé des problèmes. On n’a pas eu notre meilleure soirée, On a perdu beaucoup de ballons, notamment en première période. On n’a pas pu alors mettre notre jeu en place à cause de ce manque de précision. C’est pour cela que j’ai changé de tactique, donné des positions différentes aux joueurs.» Du déchet technique et un manque de connexion criant, il y a en bien eu, et le club de la capitale s'en est bien tiré au Stade Bollaert-Delelis. Et contre le FC Bruges mardi, dans un match sans enjeu en Ligue des Champions, un autre visage sera forcément attendu.