Un international brésilien annonce sa retraite

Après 20 années de carrière couronnées de succès - et de quelques déceptions -, Filipe Luís s’apprête à se retirer du football. L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid, champion d’Espagne en 2014 et deux fois vice-champion d’Europe (2014 et 2016) avec les Colchoneros, fera ses adieux aux supporters de Flamengo ce dimanche face à Cuiaba. Sur ses réseaux sociaux, le défenseur de 38 ans a tenu à remercier son club actuel, où il assure avoir passé ses plus belles années.

« Le sentiment qui reste : la gratitude. Gratitude au club qui a parié sur moi, qui est venu à Madrid pour me chercher, à tous les supporters qui m’ont soutenu dans le stade, qui ont chanté mon nom, à ceux qui m’ont écrit sur Instagram… Merci beaucoup. Ce furent sans aucun doute les meilleures années de ma vie », a-t-il confié dans une vidéo. Double-vainqueur de la C3 (2012, 2018), champion d’Angleterre avec Chelsea en 2015, vainqueur de la Copa America en 2019 avec le Brésil, Filipe Luis avait également parfait son palmarès avec Flamengo en y remportant 10 trophées en 4 ans, parmi lesquels deux Copa Libertadores en 2019 puis 2022. Il devrait désormais occuper un poste dans l’organigramme du club carioca.