Niklas Süle se fait allumer sur son surpoids

Défenseur central du Borussia Dortmund, Niklas Süle (28 ans), est devenu remplaçant cette saison derrière Mats Hummels et Nico Schlotterbeck. Une situation qui lui a empêché de jouer avec la sélection allemande lors de l’Euro 2024. Souvent pointé du doigt pour son poids et notamment par ses dirigeants qui l’ont recadré et lui ont demandé de perdre du poids pour la reprise de la saison 2024/2025, Niklas Süle est souvent sous le feu des projecteurs.

Interrogé par Kicker, l’ancien international allemand Markus Babbel l’a critiqué : «je trouve cela presque scandaleux, comme ça gagner beaucoup d’argent et ensuite dire : je me fiche de la façon dont je me comporte. Je me fiche de ce que le club pense de moi. Je ne pense pas que ce soit bien.» De mauvaises habitudes alimentaires qui ne datent pas d’hier à en croire Markus Babbel qui se souvient de son passage comme coach d’Hoffenheim alors que Niklas Süle avait 17 ans : «ils m’ont demandé d’avoir une conversation avec un joueur très talentueux. Il était là avec sa famille. Toute la semaine, il a mangé de tout, de la pizza aux hamburgers en passant par les escalopes avec des frites.»