Borussia Dortmund : Niklas Süle va devoir perdre du poids

Cette saison a été très difficile pour Niklas Süle. Devenu remplaçant derrière Mats Hummels et Nico Schlotterbeck, le défenseur allemand de 28 ans ne participera pas à l’Euro 2024. Une grosse déception pour lui qui va devoir vite relever la tête. Le joueur qui a disputé 31 matches cette saison a été régulièrement pris pour cible pour ses problèmes de poids et des kilos en trop. Un véritable problème pour le Borussia Dortmund qui en a fait l’un de ses combats pour cet été.

Comme l’annonce Sport Bild, l’ancien d’Hoffenheim fait désormais plus de 110 kilos alors que son poids de forme avoisine les 100 kilos. Une prise de poids trop importante qui ont poussé l’ancien directeur sportif Sebastian Kehl et son successeur Lars Ricken à discuter avec lui. Ces derniers lui ont demandé de se présenter en pleine forme pour la reprise qui se tiendra le 10 juillet pour le club de la Ruhr. Adepte de pizzas, burgers et bières, Niklas Süle va vite devoir mettre ces excès de côté.