Real Madrid : gros coup dur pour Jude Bellingham

Le Real Madrid a annoncé ce vendredi la blessure à l’entraînement de Jude Bellingham, touché au niveau de la jambe droite. « Suite aux examens effectués aujourd’hui sur notre joueur Jude Bellingham par le service médical du Real Madrid, il a été diagnostiqué une lésion du muscle mince plantaire de la jambe droite. En attente d’évolution », indique la Casa Blanca dans un communiqué.

Si le club madrilène n’a pas donné de durée d’indisponibilité, la radio COPE indique que l’international anglais (36 sélections) sera indisponible pendant un mois. La star de 21 ans va donc rater la reprise de la Ligue des champions, la semaine du 16 septembre, et potentiellement le choc face à l’Atlético de Madrid, fin septembre.

Une troisième blessure pour Bellingham à Madrid

Après avoir subi la saison dernière une blessure à l’épaule, l’éloignant des terrains pendant presque trois semaines, puis une autre à la cheville, pour la même durée, l’Anglais se voit freiner dans sa progression pour la troisième fois depuis sa signature au Real Madrid. Une nouvelle qui va donc forcer Carlo Ancelotti à revoir ses plans, alors que l’Anglais était son couteau-suisse, capable de marquer et d’alimenter ses attaquants.

Par ailleurs, cette blessure fait écho à celle d’Eduardo Camavinga, blessé au genou et forfait pour au moins deux mois. Avec deux grosses pertes au milieu de terrain, Ancelotti va devoir se creuser la tête et faire appel à son sens de l’imagination, d’autant qu’il ne peut plus compter sur Toni Kroos, aujourd’hui retraité. L’Italien est également toujours privé de David Alaba, toujours pas remis de sa rupture des ligaments croisés. L’été s’annonce plus compliqué que prévu à Madrid.