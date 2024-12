Union Saint-Gilloise - Nice : Sofiane Diop est complètement dépité

En s’inclinant dans les dernières minutes du match face à l’Union Saint-Gilloise ce jeudi (2-1), Nice a probablement dit au revoir à ses rêves européens. 35es sur 36 à deux journées de la fin, les Aiglons sont toujours à la recherche de leur première victoire dans la compétition, et même s’ils étaient amenés à remporter leurs deux derniers matches, rien ne leur garantirait une place en barrage au mois de janvier. Présent au micro de Canal après la rencontre, Sofiane Diop était totalement dépité.

«Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? On était venu pour gagner, je te dis la vérité, je t’avoue que c’est un peu la conséquence de tout le match parce qu’il ne faut pas oublier qu’ils ont eu énormément d’occasions et que Martin (Bulka) a réalisé de grands arrêts. Ce qui fait mal, c’est de prendre un but à la dernière minute, des fois, il faut savoir ne pas perdre et ça me fait ch.er. Ils (les supporters) étaient venus à 1000 et on n’est pas à la hauteur sur ces 6 premiers matches. On a joué comme des enfants, sur ce genre de match, il faut mettre de l’impact et être bon sur le plan défensif. Ca fait chier. Je ne sais pas si c’est encore possible sur le plan comptable (de se qualifier). Il restera deux matches en 2025, et on va jouer le coup à fond.»