Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine nous vous dévoilons le classement des meilleurs buteurs européens sous la forme d'un top 10 avec des mentions honorables. Les règles sont simples, seuls les buts inscrits en championnat sont comptabilisés. Les joueurs sont départagés en cas d'égalité par le nombre de matches joués et ensuite par le nombre de minutes disputées. Les 12 premiers championnats au classement UEFA sont ainsi concernés, à savoir l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, la France, le Portugal, la Russie, la Belgique, l'Ukraine, les Pays-Bas, la Turquie et l'Autriche. Et pour ce troisième bilan de la saison, c'est encore et toujours Robert Lewandowski qui s'assoit sur le trône. L'attaquant polonais n'a pas participé à la victoire du Bayern Munich contre Cologne (2-1) et a pu recharger les batteries. En attendant, il dispose toujours d'un bilan très solide de 10 buts en 5 matches.

Il devance ainsi d'une courte tête, le Nigérian Paul Onuachu. En pleine bourre avec Genk, le meilleur buteur de Jupiler League affiche 9 buts en 10 matches. Transformant un penalty contre Eupen (4-0), il arrive à la deuxième position de ce classement et poursuit sa bonne série. Le podium est complété par le Sud-coréen Heung-min Son. L'attaquant de Tottenham reste sur de bonnes performances et dispose de 8 buts en 7 matches au compteur. Muet contre Brighton hier (victoire 2-1) il avait cependant marqué lundi dernier contre Burnley (1-0). Heung-min Son devance d'une courte tête Dominic Calvert-Lewin. Le buteur anglais d'Everton n'a pas pu empêcher la défaite des Toffees contre Newcastle (2-1) malgré son but et se retrouve avec un bilan de 8 buts en 7 matches. Enfin, on retrouve Raphael Holzhauser en cinquième position. L'Autrichien vient d'inscrire un nouveau but avec Beerschot contre Louvain ce samedi (4-2) et affiche 8 buts en 11 matches.

Zlatan Ibrahimovic arrive en force !

La sixième place revient à Zlatan Ibrahimovic qui a inscrit un nouveau but contre l'Udinese hier (victoire 2-1) alors qu'il avait inscrit un doublé contre l'AS Roma lundi dernier (3-3). Dans une forme éclatante à 39 ans, le Suédois compte 7 réalisations en 4 rencontres. Une véritable performance pour le vétéran de l'AC Milan. Il devance Kylian Mbappé de peu. Le buteur français est septième de ce classement avec 7 buts en 6 matches. Face au FC Nantes (3-0), le natif de Bondy a gonflé sa collection d'un nouveau but. Huitième, Henk Veerman est récompensé par son doublé contre le Sparta Rotterdam (4-1). Le joueur de Heerenveen compte 7 buts en 7 matches. Un bilan semblable au neuvième Mohamed Salah.

L'ailier égyptien de Liverpool a cependant disputé plus de minutes. Samedi contre West Ham, il a inscrit un penalty et comptabilise 7 buts en 7 matches. Enfin c'est l'Équatorien du FK Sochi, Christian Noboa qui se retrouve en dixième position. Blessé, il reste bloqué à 7 buts en 11 matches. Avec 6 réalisations, Jamie Vardy (Leicester), Andrej Kramaric (Hoffenheim), Patson Daka (Red Bull Salzbourg), Patrick Bamford (Leeds United), Harry Kane (Tottenham), Callum Wilson (Newcastle), Ibrahima Niane (FC Metz), Steven Berghuis (Feyenoord), Sardar Azmoun (Zenit), Andrea Belotti (Torino), Artem Dzyuba (Zenit), Jordan Larsson (Spartak Moscou), Ezequiel Ponce (Spartak Moscou), Davidson (Alanyaspor), Sekou Koita (Red Bull Salzbourg), Thiago Santana (Santa Clara), Loïc Rémy (Çaykur Rizespor), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Boulaye Dia (Stade de Reims), Đorđe Despotović (Rubin Kazan), Aleksandr Erokhin (Zenit), Giorgos Giakoumakis (VVV Venlo), Rai Vloet (Heracles Almelo), Danilo (Twente), Roman Yaremchuk (La Gantoise), Nikola Vlasic (CSKA Moscou) et Daan Heymans (Waasland Beveren) échouent aux portes de ce classement.

Le classement des top buteurs européens

1) Robert Lewandowski (32 ans/Pologne/Bayern Munich) - 10 buts en 5 matches (367 minutes)

2) Paul Onuachu (26 ans/Nigéria/Genk) - 9 buts en 10 matches (746 minutes)

3) Heung-min Son (28 ans/Corée du Sud/Tottenham) - 8 buts en 7 matches (553 minutes)

4) Dominic Calvert-Lewin (23 ans/Angleterre/Everton) - 8 buts en 7 matches (610 minutes)

5) Raphael Holzhauser (27 ans/Autriche/Beerschot) - 8 buts en 11 matches (957 minutes)

6) Zlatan Ibrahimovic (39 ans/Suède/AC Milan) - 7 buts en 4 matches (360 minutes)

7) Kylian Mbappé (21 ans/France/Paris Saint-Germain) - 7 buts en 6 matches (434 minutes)

8) Henk Veerman (29 ans/Pays-Bas/Heerenveen) - 7 buts en 7 matches (599 minutes)

9) Mohamed Salah (28 ans/Égypte/Liverpool) - 7 buts en 7 matches (630 minutes)

10) Christian Noboa (35 ans/Équateur/Sochi) - 7 buts en 11 matches (979 minutes)