OL : le message clair lancé à Benrahma, Zaha et aux autres attaquants

C’est une véritable armada offensive que l’OL s’est construite cet été. Presque sans le vouloir, puisque certains encore présents étaient clairement poussés vers la sortie. On pense bien évidemment à Rayan Cherki, l’homme qui a débloqué la rencontre hier soir face à l’Olympiakos. Ce match de Ligue Europa a permis à l’entraîneur Pierre Sage de procéder quasiment à une revue d’effectif. Déjà parce qu’il a utilisé un système en 4-2-3-1, qui a fonctionné pour la première fois en six tentatives (en comptant les matches de la saison passée).

Ensuite, parce qu’il a pu faire tourner en cours de rencontre. Les titulaires, Lacazette, Cherki, Nuamah et Fofana ont ainsi pu laisser leur place à ceux qui rongent leur frein depuis un certain moment, comme Mikautadze, Benrahma et le petit dernier Wilfried Zaha. Contraint de devoir jongler avec tous ces joueurs, Pierre Sage a adressé un message à ses ouailles. « Dans cette longue saison, chacun aura un rôle à jouer ou va manger un moment son pain noir. Mais que chacun garde en tête qu’il faut aligner espoir, travail et volonté de jouer. »

Benrahma enfin lancé ?

Jusqu’à présent, ce pain noir a surtout été mangé par Saïd Benrahma, laissé en tribunes lors du dernier OL-OM. Mais l’international algérien n’y est pas étranger, entre séances d’entraînement décevantes et surpoids. « Il était hors groupe ou sur le banc depuis trois matchs, mais il rentre et marque. C’est la meilleure des réponses et ça donne des perspectives », a également expliqué Pierre Sage, satisfait de la réponse de son joueur, entré en jeu et deuxième buteur contre l’Olympiakos.

Confronté à des problèmes de riches avec un tel effectif, Pierre Sage pouvait trancher assez facilement jusqu’à présent entre les méformes de certains, les bobos et le moral en berne. Mais en relançant efficacement tout ce petit monde, il va se créer de sacrés nœuds au cerveau au moment de composer son onze de départ. Réponse dimanche à 15h à Toulouse pour découvrir ses prochains choix.