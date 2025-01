L’OL trouve un accord avec Côme pour Maxence Caqueret

Le mercato est impitoyable à l’Olympique Lyonnais. En quelques mois, un joueur peut passer d’indispensable à indésirable. C’est ce qu’a vécu Maxence Caqueret, dont le déclassement s’est avéré spectaculaire au fil de la saison, lui qui avait été important lors du redressement de l’équipe en 2023-2024. Alors qu’il aurait pu quitter le club l’été dernier et qu’un club comme le Bayer Leverkusen avait tâté le terrain, il était finalement resté au sein de son club formateur.

La suite après cette publicité

Mais il a peu à peu perdu sa place, le tandem Matic-Tolisso étant finalement privilégié par l’entraîneur Pierre Sage. Dès lors, le milieu de terrain né en 2000 est entré dans la catégorie des joueurs sur la liste des transferts, puisque l’OL a besoin de vendre sur le marché, pour assainir les finances et desserrer l’étreinte de la DNCG.

Un salaire attrayant et les arguments de Cesc Fabregas

A défaut d’avoir pu aider son équipe sur le terrain ces dernières semaines, il pourrait bien donner un sacré coup de main aux finances de son club, puisque, selon les informations de L’Equipe, l’OL a trouvé un accord avec Côme pour le transfert de son milieu de 24 ans, à hauteur de 17 M€ (bonus compris). Une très belle somme pour un joueur qui n’entrait plus dans les plans de Pierre Sage. Ce que nous pouvons vous confirmer, l’accord trouvé est bien inférieur à 20 M€ bonus compris. Selon nos informations, le Français, ainsi que ses proches, ont pu échanger avec l’entraîneur Cesc Fabregas, qui s’est montré très convaincant, et le salaire proposé est également attrayant.

La suite après cette publicité

Des sources proches du club italien nous parlent d’un salaire entre 300 0000 et 350 000 nets par mois. Ce qui paraît difficile à refuser pour Caqueret, qui va devoir faire son choix. Club promu en Serie A, Côme peut s’appuyer sur des actionnaires solides et un projet viable. Il a doublé Lens sur le portier Jean Butez, a tenté le coup Marcus Rashford et s’est même permis le luxe d’attirer Dele Alli dans l’espoir de le relancer. Actuellement 16e de Serie A, Côme a choisi Caqueret pour renforcer son entrejeu et viser le maintien.