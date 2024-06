Équipe de France : ça chauffe entre Didier Deschamps et Olivier Giroud

C’est un des joueurs les plus appréciés par les fans tricolores. Pourtant, lors de cet Euro, l’attaquant qui vient de s’engager avec le Los Angeles FC doit se contenter d’entrées en jeu en deuxième période, lui qui n’a démarré aucun des trois matchs de poule en tant que titulaire. Une situation qui peut sembler normale, au vu de l’âge du joueur et de la forme d’autres joueurs comme Marcus Thuram, pas encore décisif lors de cet Euro mais auteur d’une bonne fin de saison avec l’Inter.

Logiquement, le principal concerné ne partage pas cet avis, et se voit bien titulaire, estimant qu’il peut encore apporter à l’équipe et ne souhaitant pas se contenter de ce rôle de joueur de complément dans un groupe. Il l’a fait savoir publiquement déjà. Mais comme l’indique L’Equipe, il va devoir se contenter de ce rôle pendant un moment…

Deschamps ne compte pas sur lui

Selon le média, Didier Deschamps a même recadré l’attaquant. Il lui a reproché un manque d’engagement évident et il estime qu’actuellement, Giroud n’a pas les capacités pour apporter à l’équipe. Pour le sélectionneur national, le buteur n’est pas en mesure de « tirer vers le groupe vers le haut », pour citer les propos exacts du quotidien sportif. Une prise de position forte qui passe mal chez le joueur, qui n’apprécie pas la gestion de son cas par DD.

Ce dernier a par exemple appris qu’il ne serait pas titulaire contre les Pays-Bas en voyant qu’il n’était pas convoqué pour la réunion des titulaires. Ce qui l’a clairement irrité. Pour autant, il a toujours l’intention de gagner une place de titulaire d’ici la fin du tournoi et ne veut pas non plus créer trop de vagues ou perturber le groupe. Face à la Belgique lundi prochain, il devrait avoir une nouvelle opportunité, en sortie de banc probablement, de faire mentir Didier Deschamps.