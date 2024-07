Portugal : la mère de Cristiano Ronaldo en larmes !

Cristiano Ronaldo qui fond en larmes après son penalty raté en prolongation face à la Slovénie est sans aucun doute l’une des images fortes de cet Euro. Présente en tribune et face à la détresse de son fils, sa mère, Maria dos Santos Aveiro, s’est elle aussi mise à pleurer. Des images déchirantes qui ont secoué les réseaux sociaux ce lundi soir.

La soirée s’est cependant bien finie pour la famille Ronaldo et le Portugal. Lors de la séance de pénalty, CR7 s’est élancé en premier et a inscrit son tir au but. Mis sur les bons rails par son capitaine, le Portugal s’est finalement imposé grâce à un grand Diogo Costa, auteur de 3 arrêts sur les 3 tirs au but slovènes.