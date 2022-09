Ligue 1 : l'OM tenu en échec par Rennes

Dans le multiplex de 15 heures, l'Olympique de Marseille accueillait le Stade Rennais au Vélodrome lors de la 8eme journée de Ligue 1. L'occasion de se rattraper après la défaite décevante face à Francfort en Ligue des champions. Pour cette rencontre, Igor Tudor décidait de renvoyer Dimitri Payet sur le banc et faisait confiance à un trio offensif Sanchez, Harit et Guendouzi alors que Rennes se présentait avec un 4-4-2 assez classique. Amine Gouiri et le jeune Désiré Doué débutaient en pointe. Très tôt dans le match, les Rennais se montraient intéressants dans l'utilisation du ballon et gênaient complètement une équipe marseillaise un peu brouillonne même si dangereuse en contre grâce à un Nuno Tavares très actif sur le couloir gauche. Les deux équipes se rendaient coup pour coup. Mandanda et Pau Lopez restaient toujours vigilants. Mais Rennes, logiquement, finissait par être récompensé de sa bonne entame. Sur une action bien construite, Hamari Traoré centrait et voyait le cuir, contré par Guendouzi, finir sa course au fond des filets (0-1, 25e).

Après cette ouverture du score assez logique, l'OM se remettait à l'endroit et reprenait le contrôle du ballon jusqu'à la mi-temps. Au retour des vestiaires, les hommes d'Igor Tudor remettaient la pression pour égaliser. Étouffé, Rennes reculait de plus en plus jusqu'à concéder l'inévitable. Sur un corner bien frappé par Veretout, c'est Matteo Guendouzi - auteur d'un malheureux CSC - qui se rattrapait et qui égalisait d'une belle tête (1-1, 52e). Et comme c'était le cas en première période pour Marseille, Rennes se réveillait aussi après ce but concédé. Les entrées de Lovro Majer ou encore Sulemana aidaient aussi les Rennais à se montrer plus dangereux. Mais le score ne bougera plus dans une fin de match ou les deux équipes ont plutôt assuré le coup. C'est donc logiquement que les deux équipes se partagent les points dans cette rencontre. Marseille reste invaincu en Championnat cette saison et prend provisoirement la tête du classement en attendant le match du PSG. Rennes pointe à la 8eme place.