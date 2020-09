Yann M'Vila débarque à l'Olympiacos

Cet été, l'Assocation sportive de Saint-Étienne doit s'atteler à bien graisser son effectif. Annoncé comme partant, Yann M'Vila, le milieu de terrain international français, devait commencer à trouver le temps long. Pourtant, c'est désormais officiel, l'ancien Rennais n'est plus un joueur des Verts. Il vient de s'engager pour trois saisons avec l'Olympiacos, en Grèce.

« Bienvenue à l'Olympiacos », a sobrement twitté le club champion de Grèce. Le joueur de trente ans va maintenant connaître un cinquième pays après avoir évolué en France, en Angleterre (Sunderland), en Russie (Rubin Kazan) et en Italie (Inter Milan). L'homme aux 22 sélections avec les Bleus va devoir maintenant s'atteler à montrer tout son talent en Grèce alors qu'il n'est âgé que de 30 ans.

Γιαν Εμβιλά, καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Welcome to Olympiacos Yann M'Vila! 🔴⚪#Olympiacos #Transfer #Welcome #YannMVila #WelcomeYannMVila #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/6fJqJ3PSfH