PSG-Ajaccio : Saïd Ennjimi aurait validé le but d’Hakimi malgré la main de Mbappé

Décisif sur le but d’Achraf Hakimi puis double-buteur samedi lors de la victoire du PSG face à Ajaccio (5-0), Kylian Mbappé s’est encore une fois montré insatiable et déterminant dans cette course effrénée vers le titre. Si les deux buts de l’international français étaient sans aucun doute valables, son geste sur le but du Marocain a lui suscité de nombreuses interrogations. À la réception d’un centre de Juan Bernat, Mbappé a en effet contrôlé le ballon du coude - collé soit-il - avant d’armer une frappe et de voir le ballon revenir sur Hakimi, buteur. Une action litigieuse, mais qui selon l’ancien arbitre de Ligue 1, Saïd Ennjimi, n’avait pas de raison d’être sanctionnée lorsque l’on prend en considération le règlement.

«Je suis d’accord avec la décision de M. Gaillouste. Pour moi, il n’y a pas d’augmentation de la surface du corps d’une part et puis d’autre part, les lois du jeu sont claires : lorsque le joueur, en l’occurrence Mbappé sur cette action, marque directement après un contrôle avec le coude ou le bras, même si ce n’est pas décollé du corps, on doit annuler le but mais dans cette situation, ce n’est pas Mbappé qui marque, c’est Hakimi, décrypte l’ex-arbitre, désormais consultant pour la chaîne L’Équipe. Je n’ai pas le sentiment que l’attaquant profite d’un avantage immédiat. Le ballon rebondit sur sa poitrine et ensuite sur son coude mais il n’a pas un avantage immédiat. C’est un coéquipier qui marque. Je pense que c’est ce qu’ont considéré les arbitres. Donc je suis d’accord avec eux.»

