La CAN 2025 retirée à la Guinée

Comme redouté depuis des semaines, la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de retirer l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) en 2025 à la Guinée, qui n'est pas prête. Le président de la CAF, le Sud-Africain Patrice Motsepe, a fait le déplacement de Conakry pour annoncer la nouvelle. «Demain, on demandera à la CAF de recevoir de nouvelles candidatures parce qu'en l'état actuel, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés ou prêts pour que la CAF puisse accueillir (la CAN) en 2025 en Guinée», a-t-il déclaré. Selon nos informations, le Maroc et l'Afrique du Sud sont bien placés pour récupérer l'organisation.

La suite après cette publicité

Pour rappel, en 2014, la CAF avait attribué les trois prochaines CAN d'un coup : 2019 au Cameroun, 2021 à la Côte d'Ivoire et 2023 à la Guinée. Après le retrait au profit de l'Egypte de l'organisation de la CAN 2019, la CAF avait décalé le calendrier, attribuant l'édition suivante, en 2021, au Cameroun et celle de 2023 à la Côte d'Ivoire. La Guinée avait accepté d'organiser l'édition 2025 et l'avait qualifiée, par la voix de son colonel Mamady Doumbouya, d'intérêt national. A noter, enfin, que la CAF réunira, ce samedi, son comité exécutif.