JT Foot Mercato : c'est l'hécatombe avant la Coupe du Monde 2022 !

Les Bleus décimés

Lors du dernier rassemblement, l'Equipe de France a dû composer avec une incroyable liste de blessés. Dans cette liste, plus de 10 joueurs sûrs et certains savent déjà qu'ils ne pourront faire partie du voyage au Qatar. Le premier gros coup dur pour Didier Deschamps se nomme N'Golo Kanté. L'infatigable milieu de Chelsea est éloigné des terrains depuis la mi-août après une blessure aux ischio-jambiers. De retour à l'entraînement collectif, le joueur de 31 ans a malheureusement rechuté. Un autre Blue, Wesley Fofana a aussi vu ses espoirs s'envoler. Touché à un genou, le défenseur français est sorti en larmes lors du choc face à l'AC Milan en Ligue des Champions. Boubacar Kamara lui aussi doit déclarer forfait. Le milieu d'Aston Villa souffre d'une blessure aux ligaments du genou et sera écarté pour une bonne durée. Enfin, il y a ceux qui se battent contre-la-montre pour revenir à temps. Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, et Paul Pogba sont actuellement en convalescence. Concernant les deux derniers, les nouvelles sont bonnes. Ils ont repris la course et sont dans les temps pour espérer participer au voyage.

D'autres nations vont devoir faire sans certains titulaires

Annoncé comme grand favori, le Brésil a appris une très mauvaise nouvelle hier. Face à son ancien club Everton, Richarlison est sorti sur blessure après avoir été touché au mollet. Chez l'autre favori du continent sud-américain, l'Argentine peut aussi trembler. En feu avec l'AS Roma, Paulo Dybala est sorti face à Lecce le visage grimaçant et la main posée sur l'arrière de la cuisse. José Mourinho s'est montré très inquiet sur ses chances de participation au mondial. Enfin, Ángel Di María enchaîne les blessures depuis son arrivée à la Juventus. Après la défaite de son équipe sur la pelouse du Maccabi Haïfa (2-0), son club a expliqué qu'El Fideo souffrait de l'ischio-jambier de la cuisse droite et qu'il sera écarté pendant 20 jours. Chez les autres nations, l'Angleterre n'est pas épargnée. Reece James sera éloigné des terrains pour 8 semaines et a donc déjà dit adieux à la Coupe du Monde. Kyle Walker, le joueur de Manchester City est quant à lui engagé dans une course contre-la-montre. Passé par la case opération, le roc défensif du Barça et de l'Uruguay, Ronald Araújo, a aussi très peu de chance de participer à la Coupe du monde.

Bruno Guimarães récompensé

Recruté pour plus de 50 millions d'euros en provenance de l'Olympique Lyonnais, Bruno Guimarães s'est rapidement imposé comme le joueur clé de l'effectif de Newcastle. Les performances du Brésilien ne passent pas inaperçues sur le Vieux Continent. Cet été, l'intéressé a même confié avoir discuté avec le Real Madrid. Conscients de détenir une sacrée pépite, les Magpies veulent blinder le contrat de sa star qui s'achève en 2026. D'après Football Insider, les dirigeants veulent prolonger son bail de deux ans, jusqu'en 2028 donc, mais surtout, lui faire un joli cadeau. La direction va ainsi lui offrir un salaire de 230.000 euros par semaine, un peu moins du double de ce qu'il touche actuellement. Un salaire qui ferait de lui le joueur le mieux payé de l'équipe, loin devant Kieran Trippier qui tourne à 165 000 euros hebdomadaires.