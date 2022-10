Brésil : Richarlison incertain pour le Mondial

Affronter son ancien club, Everton (victoire 2-0, 11e journée), ne lui a malheureusement pas réussi. L'attaquant de Tottenham Richarlison est sorti à la 52e minute de jeu après avoir été touché au mollet gauche. Auteur de deux buts (contre l'OM) et trois passes décisives cette saison toutes compétitions confondues, le Brésilien de 25 ans est inquiet alors que le début de la Coupe du monde approche à grands pas (20 novembre).

« Il reste environ un mois avant mon rêve (le Mondial). On se prépare et on travaille tous les jours que rien de grave n’arrive. Malheureusement, aujourd’hui j’ai eu cette blessure. Maintenant je vais devoir attendre et suivre un traitement pour pouvoir récupérer le plus vite possible (...) Même marcher me fait mal, mais je dois rester positif dans ma tête pour pouvoir être au Qatar », confie le joueur de Tottenham au micro de ESPN, sans pouvoir retenir ses larmes.