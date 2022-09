Aston Villa confirme une très grave blessure pour Boubacar Kamara

Forfait pour le rassemblement des Bleus à cause d’une blessure au genou contractée avec Aston Villa, Boubacar Kamara (22 ans) a sans doute dit adieu à la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar dans quelques semaines. Un forfait quasi définitif au regard de la dernière communication des Villans au sujet de l'ancien Marseillais.

Ce vendredi, la formation anglaise a, en effet, confirmé la très mauvaise nouvelle pour son milieu de terrain via un communiqué : «Aston Villa peut confirmer que Boubacar Kamara a subi une blessure au ligament du genou lors de la victoire de vendredi dernier contre Southampton. Le milieu de terrain a subi les dommages pendant la première moitié de notre rencontre avec les Saints et a été remplacé par Douglas Luiz peu avant la mi-temps». Si la nouvelle recrue d'Aston Villa a entamé un processus de rééducation, sa participation au Mondial 2022 semble désormais impossible.

Aston Villa can confirm Boubacar Kamara suffered a knee ligament injury during last Friday’s victory over Southampton.



