Équipe de France : N'Golo Kanté forfait pour la Coupe du monde 2022

Didier Deschamps le redoutait. C'est désormais bien réel. N'Golo Kanté (31 ans) va manquer la Coupe du monde 2022, prévue en fin d'année, du 20 novembre au 18 décembre prochain, au Qatar. Le milieu de terrain de Chelsea, qui a rechuté de sa blessure aux ischio-jambiers la semaine dernière, est contraint de déclarer forfait avec l'équipe de France, comme l'annonce L'Équipe ce vendredi.

« Ce n'est évidemment pas idéal. C'est décevant pour lui et pour nous. On doit attendre pour voir le degré de gravité et on avisera », déclarait pourtant son entraîneur avec les Blues, Graham Potter, il y a quelques jours en conférence de presse, avant d'expliquer face aux médias ce vendredi : « je ne peux pas trop en dire plus avant. C'est un coup d'arrêt et pas une bonne nouvelle. » Comme pour confirmer la tendance négative tant redoutée, alors que Kanté devrait être éloigné des terrains pour les trois prochains mois.

Kanté peine à se débarrasser des blessures

La tuile se confirme donc pour l'homme aux 53 sélections (2 buts) avec les Bleus. La liste de Didier Deschamps pour le Mondial qatari, qui sera dévoilée le 9 novembre prochain, sera donc sans N'Golo Kanté, élément si essentiel et déterminant dans le sacre de la France en 2018, en Russie. Toujours est-il que le champion du monde passé par Caen et Leicester est à la peine depuis plusieurs mois en Angleterre, où il n'est apparu qu'à deux reprises depuis le début de la saison.

Beaucoup plus fragile physiquement au fil des années, probablement en raison son style de jeu énergivore, "l'homme aux trois poumons" qui semble être partout sur le terrain n'arrive plus vraiment à enchaîner les matchs de haut niveau avec Chelsea, ou du moins ses performances époustouflantes d'antan. Même en sélection, Didier Deschamps a souvent dû composer sans lui ces derniers temps (Kanté n'a disputé que 3 des 15 derniers matchs des Bleus). Reste maintenant à savoir si l'équipe de France sera capable d'aller chercher un nouveau sacre mondial sans NG, habitué à dominer de la tête et des épaules l'entrejeu.