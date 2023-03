Séville a changé d’avis pour Jorge Sampaoli

Dix-septième de Liga avec 25 points, soit autant qu’Almeria (18e) et seulement deux de plus que Valence (19e), Séville vit une saison très difficile. Le retour de Jorge Sampaoli (62 ans) au sein du club andalou ne semble pas avoir changé la donne. D’ailleurs, après la lourde défaite 6 à 1 face à l’Atlético de Madrid le week-end dernier, l’Argentin était plus que jamais menacé.

Les médias ibériques annonçaient même que ça sentait la fin. Mais ce mardi, El Chiringuito assure que l’ancien coach de l’OM a sauvé sa tête pour le moment. Séville garde confiance en lui. C’est le message transmis par Monchi et la direction sportive aux joueurs ainsi qu’au staff. De quoi redonner de la force à Sampaoli, dont l’équipe n’a plus gagné depuis 4 rencontres toutes compétitions confondues.

