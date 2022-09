Le PSG a voulu recruter André Villas-Boas

Sans club depuis son départ de l'Olympique de Marseille, André Villas-Boas espère toujours relever un nouveau challenge. Ce sera certainement son dernier comme il l'a confié au Telegraph. L'occasion pour lui d'évoquer ses passages à Chelsea et Tottenham. A cette époque d'ailleurs, le Portugais avait été approché par le Paris Saint-Germain après la saison 2012-13. «L'offre du PSG était sur la table. Ouais, Daniel (Levy, président du club) voulait me vendre pour 15 millions de livres (16,7 millions d'euros). Le PSG ne voulait évidemment pas payer 15 millions de livres sterling et il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas avec le Paris Saint-Germain, en particulier au niveau de son approche».

Il a ajouté : «j'ai décidé de rester, par amour pour Tottenham. Je pense que Tottenham attendait que je parte et c'est tout. C'était le tremplin pour le début d'une mauvaise relation lors de la deuxième saison. Ce sont toujours des détails. A cette époque, nous n'étions pas contents l'un de l'autre. Je suis resté à Tottenham par amour pour Tottenham et Tottenham voulait que je parte et c'est tout. C'était la fin d'une histoire et nous nous sommes séparés après un accord très, très simple». Avant l'OM, AVB aurait donc pu entraîner Paris.