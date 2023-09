Séisme au Maroc : une minute de silence sera respectée en Espagne ce week-end

Au lendemain du tragique tremblement de terre ayant causé la mort de 820 personnes (bilan provisoire) au Maroc, la Fédération royale espagnole de football a annoncé qu’une minute de silence serait observée avant tous les matchs disputés ce week-end en Espagne, en mémoire aux victimes de la catastrophe. 9 rencontres de Segunda División sont notamment concernées.

«Le tremblement de terre de magnitude 6,9 qui s’est produit au Maroc cette nuit et qui a fait des centaines de victimes selon les chiffres officiels à l’heure actuelle, a suscité la solidarité de toute l’Espagne et bien sûr du monde du football. En ce sens, le monde du footbal se joint à la décision, prise en coordination entre la RFEF (Fédération royale espagnole de football) et La Liga, de rendre hommage aux victimes du tremblement de terre par une minute de silence avant les matchs professionnels», indique le communiqué de l’instance.