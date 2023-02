Liverpool : le propriétaire des Reds affirme ne pas vouloir vendre le club

La suite après cette publicité

Alors que plusieurs rumeurs faisaient état d’une possible vente de Liverpool, John W. Henry, propriétaire des Reds, a remis les pendules à l’heure. En effet, le patron du club de la Mersey a fait une annonce forte sur l’avenir du club anglais ce lundi. Malgré le ras le bol des supporters, très en colère dernièrement, eux qui ne sont pas contre un départ de la direction, la faute à des résultats très décevants depuis le début de la saison, dont une triste 8ème place de Premier League, le dirigeant et businessman américain n’a pas l’intention de vendre le club anglais.

Le principal actionnaire du groupe Fenway Sports a en effet confié qu’il ne souhaitait pas vendre le club de la Mersey même s’il a confirmé, à l’inverse, être à la recherche d’investisseurs, lors d’une interview accordée au Boston Sports Journal notamment. «Serons-nous en Angleterre pour toujours ? Non. Vendons-nous le Liverpool FC ? Non. Est-ce que l’on parle de Liverpool avec des investisseurs ? Oui. Est-ce qu’il va se passer quelque chose là-bas ? Je pense que oui, mais ce ne sera pas une vente», a notamment confié le propriétaire de Liverpool. C’est ce que l’on appelle taper du poing sur la table. Pour rappel, Liverpool joue un match ô combien important et crucial face au Real Madrid ce mardi soir lors huitième de finale aller de la Ligue des Champions.

À lire

Ligue des Champions, Liverpool : Stefan Bajčetić, la lumière dans le pénombre des Reds

Pour cette nouvelle semaine de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 100€ avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre et misez 100€ sur une victoire du Real Madrid face à Liverpool pour tenter de remporter 300€ (cote à 3,00, soumise à variation).

La suite après cette publicité

Suivez l’ensemble des rencontres de Ligue des Champions sur RMC Sport. Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.