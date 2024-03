Le PSG est déjà recalé pour l’après-Mbappé

Kylian Mbappé (25 ans) a encore rappelé hier soir à quel point il est important pour le Paris Saint-Germain. Le Français a inscrit un triplé face à Montpellier lors de l’écrasante victoire 6 à 2. Il a également délivré une passe décisive. Une soirée presque parfaite pour le Bondynois, qui a soigné ses statistiques tout en montrant qu’il est et restera impliqué jusqu’au bout avec le club de la capitale. Ensuite, il sera temps pour lui d’aller relever un nouveau défi à Madrid.

Paris aime Rashford

De son côté, l’écurie française se prépare tout doucement à la vie sans lui. Luis Enrique ne s’en cache pas d’ailleurs. Le technicien espagnol n’hésite pas à moins faire jouer le Français depuis qu’il a annoncé son départ au club. De son côté, le PSG avance pour essayer de trouver son successeur. Victor Osimhen (Naples), Rafael Leão (AC Milan) et plus récemment, Luis Diaz (Liverpool) sont cités. C’est aussi le cas de Marcus Rashford (Manchester United).

Concernant l’Anglais, cela fait quelques années que son nom est lié de près ou de loin aux Parisiens, sans que cela n’aille plus loin. Mais cet été, la donne pourrait être différente. On pensait que la porte pourrait s’ouvrir puisque le joueur de ans a fait polémique ces derniers temps au pays après une sortie en boîte alors qu’il s’était fait porter malade le lendemain. Dans le même temps, le Mirror a révélé la semaine passée que Paris avait fait une offre de 93 M€. Mais MU en voudrait 115 M€.

MU a tranché

Qu’en est-il vraiment ? Ce lundi, The Sun explique que le PSG a été recalé pour Rashford. Ce dernier est un élément essentiel aux yeux des Mancuniens, qui comptent sur lui lors de la révolution préparée par Sir Jim Ratcliffe et ses équipes. Que Ten Hag reste ou pas, Rashford ne partira pas et sera même titulaire. Des informations qui vont finalement dans le sens des déclarations faites par le technicien néerlandais il y a peu.

« Nous n’avons pas prolongé Marcus la saison dernière pendant quatre ans avec l’intention de le vendre maintenant. Il devrait faire partie du projet Manchester United et ce n’est pas un sujet dont nous ne parlons pas » Sous contrat jusqu’en 2028, l’international anglais est jugé intransférable. Une mauvaise nouvelle pour le PSG, qui a encore le temps de trouver un successeur à Mbappé.