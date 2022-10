L'AC Ajaccio optimiste sur l'arrivée de Youcef Belaïli

L'AC Ajaccio est « optimiste », les Corses croient en leur capacité d'enrôler Youcef Belaïli, l'international algérien libre depuis son départ de Brest. C'est en tout cas le message diffusé en interne à certains joueurs et membres du staff. Courtisé par un autre club de Ligue 1, le 16ème de Ligue 1 est convaincu de pouvoir signer l'ancien joueur de l'Espérance Tunis en tant que joker.

La suite après cette publicité

Malgré six premiers mois corrects en Bretagne (3 buts et 2 passes décisives en 13 matches de Ligue 1), le milieu offensif de 30 ans traînait son spleen à Brest depuis le début de l'été et avait donc décidé de résilier son contrat.