Lille : Tiago Djalo et Xeka suspendus pour la reprise de la Ligue 1

Réunie ce vendredi, la commission de la fédération française de football a rendu son verdict pour Tiago Djalo (21 ans) et Xeka (26 ans). Après l'altercation intervenue en match amical le 17 juillet dernier, le milieu de terrain et le défenseur du LOSC ont été sanctionnés par l'instance selon les informations de L'Equipe. Pour autant la décision, prenant effet lundi prochain, n'impactera pas la présence des deux Lillois face au Paris Saint-Germain lors du Trophée des Champions, prévu ce dimanche, mais n'est pas sans conséquence.

S'empoignant à quelques minutes de la mi-temps face au club belge de Courtrai (1-1), Tiago Djalo et Xeka avaient finalement été séparés par Reinildo avant d'être expulsés. Pour ce dérapage, la commission a ainsi décidé de suspendre Djalo pour deux matches et Xeka d'une rencontre. Les deux hommes seront donc suspendus pour la reprise des Dogues en Ligue 1 et un match prévu face à Metz, le 8 août prochain.