Équipe de France : Antoine Griezmann a choqué les Bleus

«Au coach de décider. Moi, j’ai toujours envie». Au sortir de l’élimination de l’équipe de France face à l’Espagne en demi-finale de l’Euro 2024, Antoine Griezmann assurait être toujours autant motivé à l’idée de poursuivre sa carrière en bleu. Pourtant, le natif de Mâcon a vécu un été catastrophique. Mais face aux médias, le numéro 7 des Bleus ne laissait rien transparaître quant à une fin de carrière en bleu. « J’ai mal commencé, je me sentais de mieux en mieux et j’ai fini sur le banc… On reviendra ! J’ai essayé de tout donner, dans différentes positions aussi, il fallait s’adapter. (…) Le banc ? C’est comme ça. C’est la vie du footballeur. D’autres n’ont pas joué une minute, ce n’est pas moi qui vais me plaindre. »

La suite après cette publicité

Griezmann a fini par se lasser

La question d’une retraite du vice-capitaine de la bande de Didier Deschamps se posait légitimement après un tournoi très compliqué. Déclassé, il a débuté la compétition dans la peau d’un titulaire avant d’être envoyé sur le banc lors du troisième match de poule face à la Pologne et lors de la demi-finale face à l’Espagne. Pire, Griezmann a même été critiqué publiquement par le sélectionneur national. Un événement marquant puisque Grizou était longtemps considéré comme le chouchou de DD. Face à ça, un constat devenait évident : le joueur de l’Atlético n’était plus l’intouchable, l’homme de base qu’il était en 2018 ou 2022. À cela, il faut également ajouter deux autres facteurs à cette perte d’influence en sélection.

À lire

EdF : une vidéo émouvante d’Antoine Griezmann refait surface

Premièrement, sa rentrée chaotique avec les Bleus en septembre dernier et surtout l’épisode du brassard de mars 2023. Malgré les tentatives de Deschamps pour désamorcer l’affaire, Griezmann n’a jamais caché que le choix de son coach de confier le capitanat à Kylian Mbappé après la retraite d’Hugo Lloris avait été un coup très dur à encaisser. Il est donc simple d’imaginer que l’accumulation de tous ces événements depuis la fin du Mondial 2022 a fini par convaincre Griezmann de dire stop à 137 capes. Sauf que le timing de l’annonce interpelle. Pourquoi l’annoncer juste avant la programmation de deux matches d’une Ligue des nations sans grand intérêt et pas à l’issue d’une grande compétition ?

La suite après cette publicité

Deschamps et son staff KO debout

Selon L’Équipe, Griezmann est rentré à Madrid du dernier rassemblement national très lassé. C’est alors qu’il aurait confié à sa sœur Maud (qui est également sa représentante) que l’idée de prendre sa retraite internationale commençait à germer dans son esprit. Usé mentalement et physiquement, le joueur s’est alors donné quelques jours pour réfléchir, histoire d’être sûr qu’il ne s’agissait pas d’un coup de spleen passager. Malheureusement pour les Bleus, ça ne l’était pas. Alors que le Mondial 2026 n’est que dans un an et demi, Griezmann a estimé avoir fait son temps et qu’il ne voulait surtout pas quitter l’équipe de France en mauvais termes. Cependant, seules sa sœur et son épouse étaient au courant de la nouvelle.

Les joueurs et le staff de l’équipe de France, eux, n’ont appris la nouvelle que dernièrement. L’Équipe et Le Figaro ont confirmé que Griezmann a appelé Didier Deschamps ce matin avant de faire son annonce. Et l’attaquant n’a laissé aucune porte ouverte à un changement d’avis. Les joueurs, eux, ont appris la nouvelle comme nous tous, sur les réseaux sociaux de Grizou. « Un coup de tonnerre, tout le monde était surpris », a-t-on indiqué au sein des Bleus dans les colonnes du Figaro. Le quotidien assure également que DD et tout son staff ont été mis KO debout par Griezmann puisque le sélectionneur avait prévu de le convoquer pour le prochain rassemblement. En fin, RMC Sport confirme également de son côté que les coéquipiers du Madrilène ont tous été surpris par cette décision.