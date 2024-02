Shakhtar Donetsk - OM : l’énorme coup de gueule de Pierre-Emerick Aubameyang

L’OM s’est sabordé. Après avoir mené au score à deux reprises, les hommes de Gennaro Gattuso ont finalement concédé le match nul (2-2) contre le Shakhtar Donetsk lors du 16e de finale aller de la Ligue Europa. Un résultat frustrant confirmant toutes les difficultés actuellement traversées par les Olympiens. Présent en zone mixte après la rencontre, Pierre-Emerick Aubameyang n’a d’ailleurs pas mâché ses mots…

«C’est comme un virus. Pour l’enlever, il faut avoir une prise de conscience. Il faut se rendre compte que ce qu’on fait, ce n’est pas assez. Il faut se bouger le cul tout simplement. Tout le monde est conscient qu’on peut faire 10 fois mieux. Quand on attaque et on joue notre football, on sait faire la différence», a ainsi pesté l’attaquant gabonais. Voilà qui est dit. Une réaction est désormais attendue et le temps presse…