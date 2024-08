Les mots forts du sélectionneur du Brésil sur Neymar

Blessé depuis maintenant presque un an, Neymar a vu plusieurs nouvelles têtes émerger en sélection brésilienne, à l’image d’Endrick, Savinho ou encore de «Messinho», appelé pour la première fois ce vendredi. Mais à en croire les propos du sélectionneur Dorival, l’ancienne star du Barça et du PSG aura toujours de quoi rendre des services, et il compte bien sur lui à l’avenir.

«C’est un joueur très important, fondamental et décisif. C’est un gars différent, nous le savons tous. Je n’ai aucun doute que dès qu’il sera rétabli et en forme, il sera à nouveau impliqué et sélectionnable. C’est un joueur qui n’a pas besoin de commentaires, tout le monde en connaît l’importance mais tout doit arriver au bon moment. Il est encore trop tôt poour l’appeler, attendons, car au sein de son propre club, il est toujours dans son processus de récupération», a indiqué le sélectionneur du Brésil ce vendredi en conférence de presse. Face à l’Equateur et le Paraguay en septembre, Dorival devra donc encore faire sans son numéro 10. Une habitude désormais.