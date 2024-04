PSG-FC Barcelone | Streaming : comment regarder le match en direct

Luis Enrique le sait mieux que quiconque, cet affrontement entre le PSG et le FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions est tout sauf un match banal. Ce n’est pas pour rien que le coach espagnol a aligné son équipe B face à Clermont samedi soir. L’objectif pour l’ancien entraîneur du Barça était de pouvoir aligner ce mercredi la formation la plus fraîche possible aussi bien psychologiquement que physiquement, dans ce qui est le match de l’année pour la formation parisienne, quasiment assurée de remporter le titre de champion de France et qui joue sa saison sur cette double confrontation face au club catalan. Et le fait d’évoluer au Parc des Princes pour le match aller est tout sauf un avantage, comme l’a déjà prouvé le fameux épisode de la Remontada de 2017 quand le PSG de Di Maria avait pulvérisé le Barça de Neymar et de Messi avant de prendre un 6-1 mythique au Camp Nou, synonyme d’élimination.

Battus une seule fois en 22 matches à domicile cette saison, toutes compétitions confondues, Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont quasiment intouchables dans leur antre de la Porte de Saint Cloud. De son côté, le club blaugrana s’est incliné lors de 2 de ses 4 déplacements dans cette édition de la C1. Pour affronter Barcelone, Luis Enrique va aligner un 4-3-3 classique. Si Donnarumma est attendu dans les buts, il y a une incertitude à droite, où Marquinhos et Warren Zaïre-Emery sont en balance pour remplacer un Achraf Hakimi suspendu. Pour le reste de la défense, LE devrait aligner Lucas Hernández, Lucas Beraldo et Nuno Mendes. Au milieu de terrain, c’est un trio Vitinha-Fabian Ruiz et peut-être Manuel Ugarte qui pourrait être aligné. Enfin devant, Kang-In Lee est en balance avec Bradley Barcola pour occuper le front de l’attaque, avec Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Du côté du Barça, Xavi va également jouer avec un schéma offensif osé en 4-3-3. Si Gavi et Alejandro Baldé seront absents, c’est une équipe classique qui devrait être alignée avec le surprenant Pau Cubarsí en défense centrale, le retour du talisman Frenkie de Jong de retour dans le onze après une longue indisponibilité et une attaque Lewandowski, Yamal et Raphinha.

Comme vous en avez pris l’habitude maintenant et avant la grande refonte de la C1 prévue la saison prochaine par l’UEFA, il va falloir continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est disponible sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus ou RMC Sport. Il faudra donc suivre la rencontre opposant le PSG au FC Barcelone sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Pour profiter de ce match de prestige à ne rater sous aucun prétexte, pour l’historique entre les deux équipes et pour le nombre de stars du ballon rond aligné au mètre carré, vous devrez utiliser les canaux habituels, à savoir Canal Plus ou RMC Sport. Pour suivre cette opposition franco-espagnole, c’est très simple, il faudra se rendre sur la chaine RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG présidé par un Nasser Al-Khelaïfi qui n’apprécie guère Joan Laporta et le Barça en général.

Regarder le match de foot PSG-FC Barcelone en streaming

Si vous n’avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet (ou FAI) n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de la phase finale de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce nouvel affrontement franco-espagnol ou encore vos équipements. Le stream, disponible en HD et en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou mieux, en 5G.

Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, à partir de 19€/mois, sera actif immédiatement. Ne ratez rien des plus belles affiches de la Ligue des Champions en direct, de quoi profiter également de l’autre gros choc des 1/4 avec Real Madrid-Manchester City. Fan de la Ligue Europa, vous serez comblés puisque Leverkusen-West Ham, AC Milan-Roma, Liverpool-Atalanta et LOSC-Aston Villa, seront diffusés en exclusivité sur RMC Sport.

Comment regarder le streaming PSG-FC Barcelone ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce PSG vs FC Barcelone directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse chez vous pour peu que vous ayez un Wifi haut débit (fibre ou autre) ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. De quoi profiter au dernier moment de ce classique de la Ligue des Champions qui reste un rendez-vous incontournable de tout fan de foot qui se respecte, qu’on soit supporter du PSG, du Barça ou du beau jeu.

Un choc européen qui sera arbitré par l’Anglais Anthony Taylor. L’arbitre anglais âgé de 45 ans. Celui-ci sera épaulé par cinq arbitres anglais mercredi soir au Parc des Princes, notamment Gary Beswick et Adam Nunn (assistants), Stuart Attwell et David Coote (assistants vidéo), ainsi que Robert Jones (quatrième arbitre). Homme en noir expérimenté, Taylor est un vrai porte-bonheur pour le Paris Saint Germain qui n’a perdu aucun de ses six matches dirigés par l’arbitre anglais. (5 victoires - 1 nul). Mieux, il a déjà arbitré une confrontation entre les deux équipes en mars 2021. À l’époque, les deux équipes s’étaient séparées sur le score de 1-1, synonyme de qualification pour le club francilien.

