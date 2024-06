Portugal - République Tchèque : les notes du match

Dernier match de cette première journée de phase de groupes et c’était au Portugal de faire son entrée en lice. Titulaire pour sa 6e compétition continentale (un record), Cristiano Ronaldo et ses partenaires affrontaient la Tchéquie dans cette poule F. Outsider dans cet Euro, la Seleção avait l’occasion de marquer les esprits contre une formation toujours difficile à battre. Le 3-5-2 proposé par Roberto Martinez allait pouvoir donner quelques indicateurs pour la suite. Sur le papier, il avait de quoi être enthousiaste avec Leão pour accompagner CR7, soutenu par Bernardo Silva, Vitinha, Bruno Fernandes ou encore Cancelo et Nuno Mendes.

Comme le scénario pouvait le laisser envisager avant le coup d’envoi, les Portugais prenaient le contrôle des débats et comptaient sur le dynamiteur Leão pour déséquilibrer le bloc adverse. La Tchéquie a rapidement formé deux lignes très distinctes difficiles à contourner. Les centres de Nuno Mendes et Dalot, bien trop imprécis, donnaient une impression d’un manque de créativité. La seule véritable opportunité venait de la seule situation de contre où était trop court sur ce ballon de Bruno Fernandes (26e). Ronaldo semblait lui isolé dans la défense, et échouait devant Stanek sur sa seule opportunité où il était finalement signalé hors-jeu (32e).

Les entrants font la différence

Le gardien tchèque s’employait une dernière fois devant le tir en pivot du quintuple Ballon d’Or (45e) pour préserver sa cage avant la pause. Malgré sa large domination, le Portugal manquait de tranchant et de changement de rythme, à l’image d’un Leão sans réussite et d’un Bernardo Silva franchement décevant. Pour autant, le champion d’Europe 2016 persistait dans sa tactique, toujours sans succès, alors que les hommes de Ivan Hasek commençaient enfin à sortir de leur moitié de terrain. Cette prise de risque était même récompensée sur ce tir canon de Provod, laissant un Diogo Costa impuissant (0-1, 62e).

Dominé n’est pas gagner mais malgré ce coup derrière la tête, le Portugal ne paniquait pas. Sur leur première réelle situation d’ailleurs, la Seleção remettait tout le monde à égalité puisque la remise de la tête de Nuno Mendes obligeait Stanek à repousser le ballon contre son malheureux défenseur Hranac (1-1, 67e). Stanek évitait à son équipe de couler en repoussant la frappe au premier poteau de Bernardo Silva. Il y avait un vrai risque d’effondrement pour la Tchéquie, surtout face à la qualité du banc adverse. La VAR sauvait la Národní Tým sur ce but de Jota pour un hors-jeu de Ronaldo (87e) mais le débordement de Neto profitait à Conceição, qui signait le but de la victoire (2-1, 90e+2). Le Portugal s’en est très bien sorti.

L’homme du match : Vitinha (8) : le Parisien a rendu une très bonne copie ce soir. Dans l’entrejeu portugais, il a été très propre, comme à son habitude, contribuant à fluidifier le jeu de l’équipe de Roberto Martinez. Il a été très bon dans les tâches défensives, harcelant ses vis à vis avec 8 ballons récupérés, puis, a été le cerveau de l’équipe quand il fallait attaquer, faisant toujours le bon choix. C’est même lui qui centre sur Nuno Mendes sur le but portugais. Il s’est aussi essayé à la frappe lointaine, comme ce tir bien senti à la 78e, bien sorti par le portier rival. Dans la lignée de ses prestations à Paris. Remplacé par Pedro Neto à la 90e qui a été décisif sur le but de la victoire

Portugal

- Diogo Costa (5) : difficile de juger la prestation du portier portugais… Il n’a pas été sollicité de la soirée, et il encaisse un véritable golazo sur l’ouverture du score tchèque où il est difficile de lui reprocher quoi que ce soit.

- Cancelo (5,5) : le latéral droit n’a finalement pas joué à son poste naturel, et il a eu énormément de liberté pour bouger sur le terrain, à tel point qu’on l’a très souvent vu dans l’axe, et même à gauche par moments. Il a enchaîné les périodes où on le voyait beaucoup entre les lignes, et d’autres pendant lesquelles il disparaissait. Il est passé à son poste naturel après l’heure de jeu et a été un peu plus intéressant, à l’image de son bon centre pour Cristiano Ronaldo sur le but annulé (87e). Semedo a pris sa place à la 90e.

- Dalot (5) : le Mancunien n’a pas grand chose à se reprocher ce soir… Si ce n’est sa passivité sur le centre qui a mené au premier but de la rencontre. Difficile de le tenir pour seul responsable bien sûr, et à part cette action, il a plutôt bien tenu son rôle sur le flanc droit de la défense. Il n’a rien laissé passer, mais a été un peu timide offensivement. Il a laissé sa place à Gonçalo Inacio peu après l’heure de jeu, qui a solidifié la défense.

- Pepe (6,5) : le vétéran de la défense lusitanienne a montré qu’il est encore au niveau pour ce type de rendez-vous, et pas qu’un peu. S’il est vrai que les Tchèques n’ont pas énormément attaqué ce soir, il a été bon dans le jeu aérien (100% de duels gagnés) et dans ses interventions au sol. Il était aussi toujours bien positionné dans et devant sa surface.

- Ruben Dias (6,5) : le défenseur de Manchester City a vécu une soirée relativement tranquille ce soir, puisqu’il n’a pratiquement pas eu à intervenir, comme le reste de l’arrière-garde lusitanienne. Il a remporté ses duels, et a ensuite été très propre à la relance, avec un 93% de passes réussies dans la rencontre pour lui.

- Nuno Mendes (6) : le latéral gauche du Paris Saint-Germain a livré une prestation satisfaisante. Il a été tout-terrain sur son côté, sécurisant bien ce flanc gauche et montant souvent prêter main forte aux attaquants. C’est même lui qui provoque l’égalisation de son équipe avec cette tête, en position d’attaquant. Son remplaçant, Conçeiçao, entré à la 90e, a inscrit le but de la victoire.

- Vitinha (8) : voir ci-dessus.

- Bruno Fernandes (5,5) : aux côtés de Vitinha, il a eu un rôle un peu plus vertical que le joueur du PSG. Il a ainsi tenté de caler plusieurs ballons entre les défenseurs, cherchant principalement Cristiano Ronaldo, comme sur ce caviar à la 33e dont CR7 n’a pas su profiter. Le Mancunien a laissé quelques traces de sa classe et de son talent, mais on peut encore en attendre plus.

- Bernardo Silva (3) : le Cityzen a été très en-dessous ce soir. C’est simple, on ne l’a pratiquement pas vu, et il a clairement été la déception du soir côté lusitanien. Il a donné la sensation de ne pas savoir où se positionner sur le terrain, et il n’a bonifié que très peu de ballons lorsqu’il a été trouvé par ses partenaires. Une frappe sur Stanek (72e) et pas grand chose d’autre à signaler…

- Cristiano Ronaldo (4) : dans un rôle de pur buteur, la vedette d’Al-Nassr a surtout attendu d’être servi dans la surface. Et il a eu plusieurs occasions, comme cette tête non-cadrée (6e). Il se heurte aussi à Stanek, en mano a mano (33e) puis sur une frappe du gauche (45e+1). Il a été assez peu utile dans le jeu et s’est plus distingué par ses gestes de frustration et ses reproches à ses partenaires que par ce qu’il a produit ce soir.

- Rafael Leão (4) : très volontaire, le Milanais a créé énormément de danger, principalement sur le flanc gauche. Il a gagné des un contre un, a brisé des lignes, mais a aussi été trop maladroit dans le dernier geste, se ratant sur ses centres, ses passes ou ses frappes. Trop brouillon et trop de déchet pour pouvoir qualifier sa prestation de bonne ou même de correcte. Remplacé par Diogo Jota à la 64e, qui a aussi tenté d’apporter un peu de folie et de percussion, avec un peu plus de réussite que le Milanais.

République Tchèque

- Stanek (6) : le portier tchèque a écœuré plusieurs fois Cristiano Ronaldo ce soir. Serein sur sa ligne, il a repoussé plusieurs fois les assauts des offensifs lusitaniens. En revanche, il dégage mal une frappe portugaise sur Hranac, amenant l’égalisation.

- Holes (5) : il devait combler les espaces laissés par Coufal face aux ailiers portugais, et il avait du pain sur la planche, tant Leão et Nuno Mendes n’ont cessé d’accélérer. Solide physiquement, il a bien épaulé Coufal en lisant bien le jeu. Quelques erreurs de relance cependant.

- Hranac (4,5) : le joueur de Plzen avait une mission claire : marquer de près Cristiano Ronaldo. Il lui a imposé un défi physique et ne lui a laissé que peu d’espace pour s’exprimer, même s’il s’est fait prendre dans son dos quelques fois. Il a été malheureux sur l’égalisation portugaise, en contrant le ballon portugais dans son propre but. Il est aussi fautif sur le deuxième but portugais, n’arrivant pas à bien dégager le ballon.

- Krejci (5) : comme ses compères dans l’axe, il a plutôt bien tenu la baraque ce soir, en imposant un duel physique aux attaquants portugais. Pas d’erreur manifeste ni d’intervention majeure à signaler.

- Coufal (4) : la vitesse de Leão l’a déstabilisé à plusieurs reprises, que ce soit en un contre un ou dans la profondeur, sans rien lâcher pour autant. Il est battu dans le duel aérien par Nuno Mendes sur l’égalisation portugaise. Le latéral de West Ham, en attaque, a profité des rares incursions offensives pour s’avancer, et a été passeur décisif sur l’ouverture du score tchèque.

- Provod (6) : il a eu une grosse activité dans l’entrejeu, à l’instar de ses autres coéquipiers, en récupérant plusieurs ballons importants. Mais il a aussi perdu quelques ballons, en montant du déchet technique. Il a en revanche été juste sur une frappe de loin en ouvrant le score du pied droit (62e). Remplacé par Barak (79e).

- Soucek (6) : le capitaine tchèque a assuré son rôle de sentinelle et son travail de sape au milieu. Ses qualités athlétiques lui ont permis de faire l’essuie-glace dans l’entrejeu. En revanche, il a montré parfois de la lenteur pour relancer ou se replacer.

- Sulc (4,5) : il a eu un gros abattage sur le terrain, mais il n’a été que trop peu visible avec le ballon. Remplacé par Sevcik (79e).

- Doudera (5) : le piston gauche a plutôt bien fermé son couloir, ne laissant que peu d’espace à Dalot. En revanche, le joueur d’Hoffenheim a eu quelques manques de concentration dans le placement, et n’a pas pesé sur le jeu offensif, ne se projetant presque pas vers l’avant.

- Schick (4) : un match frustrant pour l’attaquant du Bayer Leverkusen. Trop occupé à faire les efforts défensifs, il n’a eu que très peu de ballons offensifs à se mettre sous la dent. Il a eu du mal à conserver le ballon, car soit battu dans les duels, soit parce que ses compères ne l’accompagnaient pas. Remplacé par Chytil (61e).

- Kuchta (3,5) : à l’image de son compère d’attaque, Kuchta a passé son temps à faire des replis défensifs. En attaque, Nuno Mendes l’a souvent battu dans le domaine aérien, et n’a pas réussi à peser sur la défense portugaise lors des rares incursions de son équipe. Remplacé par Lingr (60e).