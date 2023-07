OGC Nice : Mattia Viti sur le départ, son remplaçant trouvé en Serie A ?

Comme nous vous le révélions en exclusivité tout au long du mois de juin, Francesco Farioli a bien posé ses bagages sur la Côte d’Azur en paraphant un bail de deux saisons avec l’OGC Nice. Successeur officiel de Didier Digard, l’entraîneur passé par le petit club du Fortis Juventus (Serie D), Lucchese (Serie C), l’Aspire Academy - centre de développement qui forme de jeunes joueurs qataris, La Masia de Barcelone, Benevento, Sassuolo, Fatih Karagümrük et donc l’Alanyaspor Kulübü a finalement été préféré à Graham Potter, Bruno Génésio ou encore Régis Le Bris. Désormais à la tête de la formation azuréenne, cet adorateur des méthodes de Marcelo Bielsa, de Gian Piero Gasperini et d’Ivan Juric tentera de redonner un nouvel élan au Gym avec une tactique stricte et une gestion moderne. Sous ses ordres, l’OGC Nice devrait alors développer un jeu dynamique basé sur un pressing haut, une gestion parfaite de la possession et une maîtrise des relances rapides.

La suite après cette publicité

«C’était un réel objectif de venir en France quand j’ai décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de ma carrière. Le niveau que vous avez ici est très bon. L’OGC Nice s’est présenté il y a environ un mois, ensuite c’est devenu concret, on a discuté et je suis là. C’est clairement le meilleur projet que je pouvais trouver dans mon parcours, je suis vraiment très heureux d’être ici. L’idée principale est d’avoir le contrôle du match et la possession du ballon. On veut être efficace, se créer des occasions, être efficace dans la possession. On aide les joueurs à créer des connexions entre eux, les joueurs sont au centre de notre projet. Il y a beaucoup de qualité et de talents dans l’effectif», a déclaré le coach italien lors de sa présentation devant lundi. Mais pour mener à bien son projet de jeu, l’ancien disciple de Roberto De Zerbi a besoin de certains profils et l’heure des premières grosses manœuvres est arrivée, alors que le groupe professionnel a officiellement repris le chemin de l’entraînement.

À lire

Yannick Cahuzac quitte Lens pour Nice

Mattia Viti a une touche sérieuse à Sassuolo, son remplaçant trouvé en Serie A ?

Selon nos informations, la première décision sera de régler le dossier du jeune défenseur italien Mattia Viti (21 ans). Arrivé en provenance d’Empoli l’été dernier pour un montant de 15 millions d’euros (bonus compris), le natif de Borgo San Lorenzo est en passe d’être prêté par l’OGC Nice à Sassuolo. La direction niçoise est en discussions avancées avec les Neroverdi pour un prêt payant assorti d’une option d’achat jugé atteignable pour le club de Sassuolo. Cette saison, Viti est apparu qu’à douze reprises toutes compétitions confondues et a eu bien du mal à se défaire de la rude concurrence défensive à Nice faite de Jean-Clair Todibo, du Burundais Youssouf Ndayishimiye et de l’inamovible et éternel Dante. Mais ce dernier étant vieillissant (39 ans), la rotation défensive doit être peaufinée avec des éléments plus expérimentés et prêts à incarner une solution titulaire fiable sur le long terme.

La suite après cette publicité

Fort de ces éléments, la charnière axiale pourrait donc être renforcée par la signature d’un nouveau défenseur central. Selon nos informations, l’entraîneur Francesco Farioli et le directeur sportif Florent Ghisolfi étudient le profil d’Igor (25 ans), le défenseur central brésilien de la Fiorentina. Le profil du Brésilien intéresse beaucoup l’OGC Nice. La transaction s’annonce néanmoins loin d’être simple à finaliser, puisque le joueur de 25 ans coûte plutôt cher. Au cours des dernières saisons, Igor s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, grâce à ses qualités athlétiques, ses interventions propres et surtout sa sérénité balle au pied pour relancer rapidement vers l’avant. Il commet, de surcroît, très peu de fautes : un défenseur donc très précieux pour une équipe dirigée par Farioli qui souhaite jouer la possession et le pressing agressif. Ajoutez à cela une quête de latéraux (les noms du gaucher de 22 ans du Slavia Prague David Jurasek et du droitier expérimenté néerlandais de 29 ans de Twente Joshua Brenet), et vous imaginerez bien que les journées ne sont pas de tout repos pour le directeur sportif du Gym…