Justice : la lourde peine que risque Dani Alves

Quasiment six mois que Dani Alves est en prison. Et son sort est encore loin d’être résolu. Jour après jour, de plus en plus de détails sur cette affaire sont révélés, comme la date fixée pour le procès de l’ex-internationale brésilien. Bien que le jour exact n’ait pas encore été fixé, celui-ci se tiendra entre octobre et novembre 2023, selon des informations du journal El Periódico.

La suite après cette publicité

Pour rappel, l’ancien joueur du FC Barcelone est accusé d’agression sexuelle dans les toilettes d’une célèbre boîte de nuit barcelonaise, le 30 décembre dernier. Le 7 octobre, la loi sur la garantie de la liberté sexuelle est entrée en vigueur. Celle-ci place le consentement de la victime au cœur de la réflexion et Alves pourrait alors risquer une peine de prison de 6 à 12 ans.

À lire

Affaire Dani Alves : de nouvelles images accablent le Brésilien