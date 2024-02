Inter Miami, Argentine : Leo Messi fait scandale en Chine

Lionel Messi pensait sans doute vivre une sorte de pré-retraite tranquille à Miami. Arrivé l’été dernier, l’Argentin a réussi ses premiers matchs (14 matches officiels pour 11 buts et 5 passes décisives), même s’il n’est pas parvenu à combler le retard pris au classement par son équipe, et a manqué les play-offs. La franchise retentera sa chance en 2024. Sauf que ce début d’année ne se passe pas très bien. La pré-saison en Asie est même en train de virer au fiasco, comme nous l’évoquions déjà cette semaine.

Le Ballon d’Or en titre est touché aux ischio-jambiers et doit gérer son corps. Que ce soit lors de la Riyadh Season Cup, où il aurait dû affronter Cristiano Ronaldo avec Al-Nassr (victoire 6-0 des Saoudiens), ou lors d’autres matchs amicaux, il a dû diminuer son temps de jeu. Il a même déclaré forfait pour certaines rencontres, comme face à cette sélection de Hong Kong dimanche dernier pour laquelle il était censé être la principale attraction. Parmi les 38 000 spectateurs, certains ont dépensé entre 115 et 580 euros pour finalement ne pas apercevoir la star.

La Chine annule la tournée de la sélection argentine

Durant ce match, des huées sont tombées des gradins. Face au malaise, le gouvernement local via le secrétaire de la culture à menacer l’organisateur de l’évènement Tatler Asia de lui retirer ses subventions publiques. Le problème aurait pu s’arrêter là sauf que le mercredi suivant, soit trois jours plus tard, Messi était tout sourire au Japon et a même disputé 30 minutes contre le Vissel Kobe. C’en est trop pour la Chine. Senties insultées par le comportement de l’ancien Parisien, les autorités chinoises ont tout simplement décidé d’annuler la tournée prévue du 18 au 26 mars de la sélection argentine.

«Compte tenu des raisons que tout le monde connaît, d’après les autorités compétentes, les conditions pour que l’événement ait lieu ne sont pas réunies», écrit le Bureau des sports de Hangzhou. Sur Weibo, réseau social très pratiqué en Chine, les internautes semblent d’accord avec cette décision. La plupart évoque le respect envers leur pays. La fédération argentine, qui a noué des contrats commerciaux avec certaines entreprises locales, doit donc trouver une solution en urgence puisque ses rencontres face au Nigeria (Hangzhou) et contre la Côte d’Ivoire (Pekin) sont annulées…