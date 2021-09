LOSC : Renato Sanches a repris l'entraînement

Voilà une bonne nouvelle enregistrée par Jocelyn Gourvennec dans ce début de saison 2021-2022 très mitigée pour le LOSC. Blessé au ménisque depuis de longues semaines, Renato Sanches (24 ans) a effectué ce lundi son retour à l'entraînement, comme indiqué par les Dogues sur leurs réseaux sociaux. Dans la vidéo publiée par le club lillois, on s'aperçoit que l'international portugais s'est toutefois entraîné en marge du groupe.

Le retour avec le groupe de celui qui n'a disputé que le premier match de Ligue 1 cette saison, contre le FC Metz (3-3), ne devrait plus être très lointain désormais. Renato Sanches avait été opéré le 16 août dernier en raison d'une lésion méniscale du genou droit, et son absence avait été estimée par le champion de France en titre, actuel 9ème de L1, à six semaines. Le LOSC ne s'était pas trompé, pour le plus grand bonheur de Gourvennec et des Lillois.