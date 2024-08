Jeux Olympiques 2024 : la presse argentine règle ses comptes avec la France

De Doha à Bordeaux. Quinze mois après la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’Argentine et la France vont croiser le fer lors des 1/4 de finale des Jeux Olympiques de Paris 2024. Cette fois-ci, Lionel Messi et Kylian Mbappé ne seront pas de la partie. Mais plusieurs champions du monde argentins figurent au sein de l’équipe nationale olympique, à l’image de Nicolas Otamendi ou encore de Julian Alvaréz. De son côté, Thierry Henry s’appuiera sur l’expérimenté Alexandre Lacazette pour mener ses troupes, soutenues par le Matmut Atlantique et toute la France.

Il faut dire que ce n’est pas forcément un match comme les autres puisque diverses polémiques ont éclaté depuis la fameuse finale jouée en décembre 2022. Les célébrations très limites d’Emiliano Martinez ou encore les récents chants racistes envers les Français après la finale de la Copa América ont notamment fait couler beaucoup d’encre tout en rafraîchissant les relations entre les deux nations. Les Argentins s’attendent donc à un accueil hostile ce soir, eux qui pourraient bien être épaulés par des hooligans envoyés par leur pays.

L’équipe argentine s’attend à un accueil hostile

Questionné au sujet de la tension entourant cette rencontre, Javier Mascherano a avoué s’attendre à un accueil salé, mais que son équipe doit passer outre. C’est également le message envoyé par Geronimo Rulli. «Ce sera spécial, avec tout ce qui s’est passé, beaucoup de situations qui se sont produites ces derniers mois et parce qu’en fin de compte, nous sommes l’Argentine, championne du monde et de l’Amérique. Aujourd’hui, nous représentons un pays (…) On sent l’adversité de la France dans les petits détails. Ce sera un beau match, mais s’il y a quelque chose qui nous différencie du monde, c’est comme ça que nous vivons le football.»

Du côté de la presse argentine, ce match fait évidemment parler. TyC Sport a écrit à ce sujet : «l’agressivité contre la délégation argentine, née après la Coupe du monde 2022 au Qatar, a été renforcée par Enzo Fernández, accusé de racisme, et comprenait des actions politiques controversées, non seulement vécues dans le football lors de Paris 2024 mais également dans d’autres sports, comme le handball et le rugby à 7.» La publication argentine a précisé que la rage contre les représentants du pays s’est un peu atténuée après l’intervention des organisateurs.

La France voudrait se venger

Noticias Argentinas évoque aussi la rancœur de la France. « L’ambiance tendue que l’on peut vivre au Stade Matmut-Atlantique de Bordeaux, où se jouera le match, est un produit de l’histoire entre les deux équipes. Tout d’abord, les Bleus ont été bouleversés par cette finale remportée par l’équipe nationale au Qatar 2022, où l’Argentine a été sacrée championne du monde. De plus, il y a eu du bruit le mois dernier, après le live Instagram publié par Enzo Fernández, qui a suscité la polémique et les Français ont accusé l’Argentin d’être raciste, puisque des chants contre le pays européen ont été entendus. »

De son côté, La Nacion estime que la France veut prendre sa revanche. « Argentine-France, le match : au-delà de la « morbidité », un plat de luxe qui capte tous les regards aux JO (…) Ce ne sont que les quarts de finale de football aux Jeux Olympiques. Mais il y a un match qui retient l’attention de tous. Quand elle veut, l’Argentine peut tout remporter. Même un concours de cette ampleur (…) L’Argentine et la France, pays hôte, se retrouveront en l’occurrence ce vendredi, à partir de 16 heures dans notre pays (21 heures en France), à Bordeaux, lors de retrouvailles plus rapides qu’on ne l’imaginait entre les finalistes de la dernière Coupe du monde. »

Le traitement des sportifs argentins fait jaser au pays

La Nacion ajoute : « pour l’équipe albiceleste, il s’agit de continuer à écrire l’histoire. Pour les Bleus, il existe une opportunité de régler les comptes en cours, qui ne sont pas tous liés au football (…) Enzo Fernández n’est pas à Paris et s’est excusé. Mais les Français ont fait ressentir la rigueur à pratiquement tous les athlètes argentins présents aux Jeux Olympiques. Les plus maltraités ont été les Pumas du rugby à 7 (…) Le choc avec l’équipe de France de foot devait avoir lieu plus tard, mais l’Argentine a terminé deuxième de sa zone en raison de la défaite scandaleuse contre le Maroc lors de ses débuts. L’équipe nationale, insultée pendant le chant des hymnes, s’est inclinée 2-1 et a égalisé à la fin du temps additionnel, une exagération qui a duré plus de 15 minutes.»

Olé accorde aussi sa une à ce match spécial avec le titre suivant : "cet après-midi, nous devons nous taire" avant d’ajouter : «ce n’est pas une revanche du Qatar (désolé) mais ce France-Argentine est le choc des Jeux Olympiques. Avec cette colère, comment vont-ils nous rendre fous.» Dans les pages intérieures, dans un article intitulé "Jeux Olympiquant", le média argentin a évoqué « un pur duel morbide avec beaucoup de piquant.» Du côté de l’Argentine, on imagine donc un accueil très hostile et une volonté de la France de se venger d’un pays, pour qui cette rencontre est "normale". Pourtant, Olé a indiqué qu’après un sondage, la France est considérée comme la deuxième nation rivale par les Argentins, juste derrière le Brésil. Il n’y a pas que dans l’Hexagone qu’il y a visiblement de la rancœur.