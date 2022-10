Reims-PSG : les compositions sont là

La 10e journée de Ligue 1 se poursuit ce samedi avec un duel entre lez Stade de Reims et le Paris Saint-Germain. A domicile, les Champenois optent pour un 3-5-2 avec Yehvann Diouf dans les cages derrière Andreaw Gravillon, Emmanuel Agbadou et Yunis Abdelhammid. Les rôles de pistons sont assurés par Alexis Flips et Bradley Locko. Le milieu de terrain est assuré par Azor Matusiwa, Dion Lopy et Marshall Munetsi. Devant, Folarin Balogun prend la pointe et se voit soutenu par Arbër Zeneli.

De son côté, le Paris Saint-Germain s'articule dans un 3-4-3 avec Gianluigi Donnarrumma comme dernier rempart derrière Danilo Pereira, Marquinhos et Sergio Ramos. Nordi Mukiele et Juan Bernat prennent les couloirs alors que Marco Verratti et Fabian Ruiz sont au coeur du jeu. Carlos Soler et Pablo Sarabia accompagnent Kylian Mbappé en attaque.

Les compositions

Stade de Reims : Diouf - Gravillon, Agbadou, Abdelhammid - Flips, Matusiwa, Lopy, Munetsi, Locko - Zeneli, Balogun

Paris Saint-Germain : Donnarrumma - Danilo, Marquinhos, Ramos - Mukiele, Ruiz, Verratti, Bernat - Soler, Mbappé, Sarabia

