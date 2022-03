L'équipe d'Angleterre choquée par l'accueil réservé à Harry Maguire

La suite après cette publicité

Nous vous avions prévenu. Juste avant le coup d’envoi du match entre l’Angleterre et la Côte d’Ivoire, nous vous faisions part du cas Harry Maguire. Plus que jamais en difficulté avec Manchester United, le défenseur central de 29 ans conserve la confiance de son sélectionneur Gareth Southgate. Mais hier soir, le Mancunien a vécu une 43e cape compliquée. C’est tout simple, il s’est fait copieusement siffler par le public anglais de Wembley. Un événement qui n’a pas plus mais alors pas du tout à Southgate.

« Cet accueil était une blague, une blague absolue. Je ne sais pas à qui cela peut profiter. Soit nous sommes tous dans le même bateau, soit nous ne le sommes pas. J'imagine que si vous demandiez à quelques-uns d'entre eux pourquoi ils l'ont fait, ils ne seraient probablement même pas en mesure de répondre. C'est la mentalité de la foule. Ça donne envie aux joueurs de ne pas venir. Cela s'est déjà produit dans le passé avec John Barnes. Nous avons besoin d'Harry pour bien faire. On ne va pas gagner une Coupe du monde avec un tas de joueurs avec trois ou quatre sélections. Cela ne s'est jamais produit dans l'histoire du football », a-t-il déclaré, avant de poursuivre au micro de Sky Sports.

« La façon dont il a joué pour nous a été absolument phénoménale. Je ne comprends pas. Il porte un maillot anglais et vous devriez soutenir un joueur portant un maillot anglais. Sa performance était vraiment sans faute. (…) L’équipe est totalement unie. Nous reconnaissons que tout le monde a des moments difficiles, mais c'est un joueur de haut niveau et il va passer par là. (…) Certains sont influencés par n'importe quoi comme les réseaux sociaux ou les joueurs qui ont joué auparavant et qui influencent l'opinion. La situation du club est évidemment très difficile, mais il porte un maillot anglais. Je me souviens qu'il y a des décennies, quelques joueurs ont été hués avec un maillot anglais et cela n'a jamais été acceptable pour moi. Les fans devraient toujours soutenir leur équipe. »

Une indignation partagée par plusieurs joueurs de l’équipe nationale. À commencer par Jordan Henderson qui s’est indigné sur Twitter. « Je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à Wembley ce soir. Harry Maguire a été un colosse pour l'Angleterre. Sans lui, les progrès réalisés lors des deux derniers tournois n'auraient pas été possibles. Se faire huer dans son stade, sans raison ? Que sommes-nous devenus ? Ce qui s'est passé ce soir était tout simplement inacceptable. En tant que personne qui veut gagner avec l'Angleterre, je me sens chanceuse de partager un vestiaire avec lui. Nous ressentons tous la même chose ! »

Un sentiment partagé par Jack Graelish. « Harry a été incroyable pour ce pays. La Coupe du monde, l'Euro, il a été brillant. Sur nos deux premiers buts, le premier vient de sa conduite de balle et le second vient de lui aussi un peu. Tous les défenseurs centraux n'ont pas ces qualités ». Idem pour Declan Rice. « Harry Maguire a été incroyable à chaque fois qu'il a enfilé le maillot de l'Angleterre. C'est devenu un non-sens absolu maintenant. Soutenez vos propres joueurs. Surtout avec un tournoi majeur à venir. » Enfin, Harry Kane a lui aussi tenu à apporter son soutien à son coéquipier.

« Nous avons travaillé dur pour reconstruire notre connexion avec les supporters anglais au cours des dernières années. Entendre Harry Maguire être hué à Wembley avant le coup d'envoi n'était tout simplement pas correct. Le fait qu'il ait été brillant sur le terrain et qu'il nous ait donné à tous tant de bons souvenirs rend la chose encore plus difficile à comprendre. Il ne mérite pas cet accueil. Il a un soutien total dans les vestiaires et devrait avoir la même chose de la part de tous les fans anglais. » C’est dit !

The fact that he’s been brilliant on the pitch and given us all so many great memories makes it even harder to understand. He doesn’t deserve that reception. He’s got full support in the changing room and should have the same from every England fan.