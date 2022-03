Angleterre : le cas Harry Maguire fait encore grincer des dents

La suite après cette publicité

Harry Maguire aura-t-il un jour la paix ? Le défenseur central de 29 ans vit en tout cas, à nouveau, des jours sombres. Symbole de la saison 2021-2022 galère vécue par Manchester United, il cristallise notamment les critiques du côté d'Old Trafford. Le montant record pour un défenseur (93 M€) payé par MU à Leicester en 2019 résonne encore dans la tête des supporters des Red Devils, qui n'hésitent pas à s'en prendre à leur n°5 face aux performances décevantes voire inquiétantes qu'il réalise depuis maintenant plusieurs semaines. D'autant plus que le n°5 mancunien porte le brassard de l'équipe coachée par Ralf Rangnick.

Un statut aussi remis en question en Angleterre

En cette période de trêve internationale, la première de l'année 2022, on pouvait croire que la convocation d'Harry Maguire avec l'Angleterre apaiserait quelque peu les esprits, lui apporterait un peu de répit et lui permettrait surtout de prendre une bonne bouffée d'air frais pour terminer l'exercice en cours en boulet de canon avec son club. Force est de constater que les choses ne sont pas aussi simples que cela pour lui. S'il garde la confiance de Gareth Southgate, sa place de titulaire est plus que remise en question de l'autre côté de la Manche.

Même le sélectionneur des Three Lions a reconnu que le simple fait de coucher son nom sur la liste des joueurs convoqués en sélection était « une décision difficile ». Le technicien anglais de 51 ans a toutefois contrebalancé ses propos, apportant son soutien à un Harry Maguire en ayant bien besoin en ce moment. « Harry nous a menés à une demi-finale de Coupe du monde et à une finale de Championnat d'Europe, il ne fait donc aucun doute qu'il est plus que capable de jouer au plus haut niveau. Il a été très bon pour nous à l'automne », a-t-il rappelé en conférence de presse.

Maguire, très attendu contre les Eléphants, n'est pas intouchable

Remplaçant et resté sur le banc lors de la victoire de l'Angleterre face à la Suisse (2-1) samedi, pour la première rencontre amicale de cette trêve, le natif de Sheffield est attendu dans le XI de départ ce mardi, pour affronter la Côte d'Ivoire (20h45), toujours à Wembley. De quoi raviver les tensions à son égard, que fait très bien ressentir la presse britannique. D'autant plus que l'absence, par exemple, de Fikayo Tomori (AC Milan) fait énormément jaser et a du mal à passer au Royaume de Sa Majesté.

Notamment vis-à-vis de la situation délicate du joueur de Manchester United. En guise d'avertissement, peut-être, Gareth Southgate a d'ailleurs tout de même rappelé qu'il devait trouver un certain équilibre dans ses critères de sélection entre « ceux qui ont bien performé avec le maillot de l'Angleterre » et « ceux qui jouent bien en club. » S'il dispose bien d'un statut particulier avec son pays, au contraire de ses partenaires Jadon Sancho ou encore Marcus Rashford, non convoqués en mars, Harry Maguire n'est donc pas intouchable. Il en est prévenu. Son cas risque en tout cas de faire encore couler beaucoup d'encre, aussi bien concernant la sélection que Manchester United...