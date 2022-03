AC Milan, Angleterre : le paradoxe Fikayo Tomori

La suite après cette publicité

Frustration. Voilà ce que doit probablement ressentir actuellement Fikayo Tomori (24 ans). À l'heure où une bonne partie de ses partenaires ont quitté Milanello pour rejoindre leur sélection respective, le défenseur central anglais se contentera lui de suivre les deux matchs amicaux des Three Lions à Wembley, contre la Suisse (samedi, 18h30) puis face à la Côte d'Ivoire (mardi 29 mars), devant sa télévision. Son absence de la liste de Gareth Southgate a bien de quoi surprendre.

Tomori séduit à Milan

Le défenseur central acheté 28,8 M€ par les Rossoneri à Chelsea l'été dernier, après 6 premiers mois convaincants du côté de San Siro, fait partie des titulaires indiscutables de la formation entraînée par Stefano Pioli. Il loin d'être étranger à la première place occupée par l'AC Milan en Serie A, après 30 journées. Fikayo Tomori, qui a disputé 31 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de l'exercice 2021-2022 (1 but en Ligue des champions), impressionne tout le monde dans la Botte.

Sa puissance comme sa qualité de relance ne passent pas inaperçues chez nos voisins transalpins, alors que rares sont les attaquants à le prendre de vitesse. En dehors du pré, le natif de Calgary (Canada) s'est fait remarquer de manière très positive lorsqu'il s'est présenté au micro de Milan TV après la victoire contre Naples (1-0) en championnat, maniant avec aisance la langue italienne. De quoi faire le bonheur des tifosi et agiter la toile, alors que certains joueurs, après plusieurs années passées dans un pays étranger, ne parlent toujours pas un mot de la langue devant la presse.

Une absence qui fait jaser en Angleterre

Mais alors comment expliquer son absence en sélection, en cette première trêve internationale de l'année civile 2022 ? Le sélectionneur anglais lui a préféré Conor Coady, Marc Guéhi, Harry Maguire, Tyrone Mings, John Stones ainsi que Ben White pour ce rassemblement. « J'aime Fikayo pour son agressivité défensive, car il est rapide, confiant, et son utilisation du ballon ne fait que de s'améliorer », déclarait pourtant le sélectionneur des vice-champions d'Europe en titre en septembre dernier, alors qu'il jouit d'une image positive au pays après ses belles prestations avec Chelsea notamment.

Les fans anglais n'ont d'ailleurs pas manqué d'exprimer leur colère et leur incompréhension à ce sujet, alors que les performances d'Harry Maguire avec Manchester United laissent à désirer, et que Tyrone Mings traverse une passe peut-être plus délicate avec Aston Villa, par exemple. Celui qui compte 2 capes avec l'Angleterre n'aurait en tout cas pas démérité de voir son nom inscrit sur cette liste. D'autant plus qu'il s'agit de rencontres amicales, avec l'opportunité d'y effectuer des "tests" en vue des matchs couperets. Et que personne ne peut se targuer de disposer de son profil complet et de son expérience.

Cela semble en tout cas confirmer la tendance au Royaume de Sa Majesté, le joueur aussi passé par Hull City ou encore Derby County n'était déjà pas de la partie lors du dernier rassemblement de l'année 2021. La conquête de Fikayo Tomori semble quasi totale en Italie, où il ne lui manque plus qu'un titre de champion pour passer définitivement dans une autre dimension. Reste maintenant à savoir s'il parviendra à convaincre Gareth Southgate de l'emmener au Qatar avec Harry Kane & co pour y disputer ce qu'il espère être la première Coupe du monde de sa jeune carrière.