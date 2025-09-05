L’Athletic Bilbao est pessimiste pour Aymeric Laporte

Ernesto Valverde, l’actuel coach de l’Athletic Bilbao, est revenu sur l’affaire Aymeric Laporte, 31 ans, après le match amical de l’Athletic Club contre Osasuna. L’entraîneur a expliqué que le club continuerait de tenter de finaliser le transfert du défenseur central franco-espagnol, mais a reconnu que la situation était complexe : « je pense que le club va essayer d’aller jusqu’au bout. Je ne sais pas ce qui va se passer. » Avec la suspension provisoire de Yeray Álvarez pour dopage et la grave blessure d’Unai Egiluz, Valverde ne pourra compter que sur Dani Vivian et Aitor Paredes en défense centrale, soulignant les difficultés auxquelles l’équipe espagnole doit faire face.

Malgré ce revers, Valverde a encouragé son équipe à aller de l’avant : « au lieu de regarder en arrière, nous devons essayer de regarder vers l’avant et de ne pas avoir trop de regrets ». Il a également révélé sa conversation avec Mikel González, directeur du football, qui lui a confié que « les choses étaient compliquées » après que la FIFA a refusé la demande de transfert d’Aymeric Laporte, confirmant ainsi que la piste menant au défenseur restait semée d’obstacles. L’international espagnol évolue depuis 2 saisons à Al-Nassr.