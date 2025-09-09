Otavio rejoint Al-Qadisiya

Depuis sa montée en Saudi Pro League l’été dernier, Al-Qadisiya ne cesse de voir les choses en grand. Après avoir terminé à la quatrième place la saison passée, il aspire à faire encore mieux cette année. Pour ce faire, le club basé à Khobar continue de se renforcer sur le marché des transferts.

La suite après cette publicité

Ce mardi, Al-Qadisiya a décidé de recruter Otavio. Arrivé en Arabie saoudite la saison passée en provenance de Porto, le milieu portugais de 30 ans s’était engagé du côté d’Al-Nassr. Il va donc découvrir un deuxième club après avoir signé ce mardi avec sa nouvelle équipe.