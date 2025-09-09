Tino Kadewere écarté avec le Zimbabwe après un incident avec une journaliste

Voilà un drôle d’incident impliquant Tino Kadewere avec la sélection du Zimbabwe. Après avoir disputé presque l’intégralité de la première rencontre de cette trêve internationale contre le Bénin vendredi, l’ancien de l’OL n’était pas dans la feuille de match contre le Rwanda ce mardi. Une absence qui s’explique par un incident qui a impliqué l’attaquant de 29 ans avec une journaliste qui se serait montrée véhémente dans ses critiques à son égard. Après avoir insulté cette dernière, le buteur de l’Aris Salonique a touché la poitrine de la journaliste. Un incident rapporté par la sélection zimbabwéenne :

«La Fédération zimbabwéenne de football exprime ses profonds regrets concernant l’incident survenu au stade Orlando lors de la séance d’entraînement ouverte aux médias des Warriors, impliquant le joueur de l’équipe nationale Tinotenda Kadewere et la journaliste Yvonne Mangunda. La ZIFA condamne fermement toute forme d’abus envers les médias. Les journalistes sont une partie essentielle du football, et nous nous engageons à veiller à ce qu’ils puissent exercer leurs fonctions sans crainte ni intimidation.»