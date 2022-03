Manchester United : le malaise Harry Maguire enfle

La suite après cette publicité

5 août 2019. Harry Maguire devenait officiellement un joueur de Manchester United. Déjà approché en 2018, l'international anglais était enfin lâché par Leicester City contre un chèque de 93M€. Un montant qui fait toujours de lui le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Après deux premières saisons à plus de cinquante matches, le natif de Sheffield vit des moments plus délicats cette année.

Auteur de 28 apparitions toutes compétitions confondues, il a été titularisé à 27 reprises. Le temps d'inscrire deux buts. Mais ses prestations comme son statut au sein de la formation mancunienne sont de plus en plus contestés. Capitaine de l'équipe, il a été récemment au coeur des débats. La presse anglaise a, en effet, expliqué que le vestiaire de Manchester United était scindé en deux clans. L'un mené par Maguire, le second par CR7. Un duel pour le brassard entre deux cadres de l'équipe.

Une partie du vestiaire remet en question Maguire

Mais Ralf Rangnick, nommé entraîneur intérimaire, avait mis fin au débat il y a quelques jours. «Je n'ai jamais parlé avec aucun joueur d'un changement de capitanat. Cela n'a jamais été un problème. C'est moi qui décide qui est capitaine. Harry est notre capitaine et il le restera jusqu'à la fin de la saison. Je ne suis pas du tout frustré car je connais la vérité. Harry comme capitaine n'a jamais été un problème.»

Un discours qui va à l'inverse de ce qui est relayé par tous les médias anglais qui évoquent une guerre de pouvoir dans le vestiaire et un malaise Maguire. Le Daily Mail précise ce vendredi que certains de ses coéquipiers ont été échaudés par le fait que le défenseur les blâme ouvertement sur le terrain pour avoir fait des erreurs alors que lui n'est pas exemplaire. Ils n'ont pas aimé non plus ses sorties dans les médias après les matches. Mais ce n'est pas tout.

Man Utd cherche un défenseur

Le Daily Mail ainsi que le Times assurent qu'une partie du vestiaire remet en question sa place dans le onze de départ et n'est pas impressionnée par son niveau. La baisse de forme de l'Anglais a d'ailleurs été au coeur des discussions entre certains joueurs sur le terrain d'entraînement de Carrington. Ils jugeraient qu'il ne serait pas à la hauteur du niveau requis pour être titulaire à Man Utd.

Laissé au repos face à Watford lors de la dernière journée (Varane et Lindelof étaient titulaires, ndlr), Maguire pourrait être aligné d'entrée lors du derby face à Manchester City ce week-end. Un match important à bien des égards pour l'ancien de Leicester plus que jamais contesté. Et si son club le soutient toujours en public, il n'en serait pas de même en privé. Le Daily Mail explique que Manchester United veut recruter un central cet été. Les noms d'Antonio Rüdiger (Chelsea), qui sera libre en juin, et de Ronald Araujo (Barça) sont cités. Sous contrat jusqu'en 2025, Maguire (28 ans) est plus que jamais sous pression à MU.