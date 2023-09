Mercato : Tottenham n’aura aucune pitié avec Hugo Lloris

La suite après cette publicité

Son départ de Tottenham semblait acquis. Après onze ans de bons et loyaux services, Hugo Lloris avait été autorisé à plier bagage. À 36 ans, le gardien des Spurs (361 apparitions en Premier League) avait reçu l’assurance d’être libéré de sa dernière année de contrat s’il trouvait un nouveau challenge.

Pendant longtemps, le champion du monde 2018 était annoncé proche de la Lazio. Un rôle de doublure lui était promis, mais tout a capoté. Lloris était le choix du président Lotito, mais Maurizio Sarri n’en voulait pas. La raison ? Engager un numéro 2 potentiellement plus fort que le titulaire risquait de mettre en péril l’équilibre du vestiaire.

Il reste un espoir au Moyen-Orient et en Turquie

Durant les derniers jours du mercato, le Français a ensuite été courtisé par l’AS Roma, Newcastle et même Nice, son club de cœur. Mais toujours rien. Au final, le mercato européen a fermé ses portes et Lloris est toujours un joueur de Tottenham. Et ça, il risque de le payer. Le Guardian affirme que l’ancien Lyonnais pourrait être placardisé jusqu’au prochain mercato hivernal.

Lloris s’entraîne toujours avec l’équipe première, mais il n’est plus sélectionné dans le groupe pour les matches. Guglielmo Vicario est le nouveau gardien titulaire de Tottenham et Ange Postecoglou ne compterait pas changer d’avis. S’il ne veut pas vivre une saison galère, Lloris doit désormais prier pour qu’un club turc ou saoudien vienne aux nouvelles, car le marché est encore ouvert jusqu’à ce soir en Arabie saoudite et jusqu’au 15 septembre sur les rives du Bosphore.