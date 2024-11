PSG : le retour de Gonçalo Ramos se précise

Blessé à la cheville lors de la première journée du championnat et écarté des terrains depuis, Gonçalo Ramos (23 ans) entrevoit tout doucement un retour à la compétition. En effet, selon les dernières informations du Parisien, le staff francilien souhaiterait relancer l’attaquant portugais contre Toulouse après la trêve internationale le 22 novembre prochain au Parc des Princes. L’objectif serait alors de pouvoir compter sur lui à l’occasion du déplacement d’ores et déjà très attendu sur la pelouse du Bayern Munich le 26 novembre.

En grande difficulté sur le plan offensif, les champions de France en titre affichent des limites certaines dans ce secteur, en l’absence d’un véritable attaquant de pointe. Malgré les présences de Marco Asensio et de Kang-In Lee dans un rôle de faux numéro 9, le club de la capitale fait, en effet, preuve d’une maladresse chronique face au but adverse, et ce à l’heure où Randal Kolo Muani est lui régulièrement relégué sur le banc des remplaçants. Nul doute donc que le retour de Gonçalo Ramos devrait faire du bien aux Rouge et Bleu.

