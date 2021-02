Atlético : Luis Suarez en veut encore au Barça

La suite après cette publicité

Cet été, Luis Suarez a été poussé vers la sortie par la direction du FC Barcelone. Jugé cramé, l’Uruguayen s’était envolé pour l’Atlético de Madrid. Depuis, il est le meilleur buteur de Liga en ayant inscrit 16 buts en 20 matches. Sa forme depuis le début de saison avec l’Atletico prouve que Luis Suarez a encore de quoi faire mal à beaucoup de défense de Liga. Écarté après plus de six saisons au Barça, l’ancien attaquant de Liverpool n’a pas du tout apprécié la manière dont il a quitté le club.

Dans un entretien à France Football, il explique en vouloir encore à ses dirigeants. « Ce qui m’a vraiment dérangé, c’est qu’ils me disent que j’étais vieux et que je ne pouvais plus jouer au haut niveau, être à la hauteur d’une grande équipe. C’est ça qui m’a déplu. Si je n’avais rien fait dans un club comme le Barça pendant trois ou quatre saisons, j’aurais compris. Mais, chaque année au Barça, je mettais plus de vingt buts par saison. J’ai toujours eu des bonnes statistiques, juste derrière Leo (Messi). » Voilà un attaquant qui aurait fait beaucoup de bien à l’attaque du FC Barcelone.