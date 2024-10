L’Uruguay de Marcelo Bielsa est au bord de l’implosion

Et si l’histoire d’amour entre Marcelo Bielsa et l’Uruguay virait au cauchemar ? Arrivé sur le banc de la Celeste en mai 2023, El Loco doit, en effet, gérer un contexte pour le moins pesant au cours des dernières heures. Vendredi soir, après la défaite (1-0) des siens face à un Pérou jusque-là en queue de classement des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026, le natif de Rosario avait d’ailleurs fait part de ses craintes actuelles… «Mon autorité a été affectée. C’est bien moi qui suis mis en cause», reconnaissait ainsi l’intéressé, visiblement touché. Une sortie remarquée, intervenant quelques heures après les déclarations choc de Luis Suárez.

Luis Suarez charge Bielsa !

Dans une interview accordée au média DSports et diffusée le 3 octobre dernier, l’ancien international uruguayen (143 sélections, 69 buts) n’avait, en effet, pas hésité à critiquer publiquement le manager de 69 ans. «Beaucoup de joueurs ont fait une réunion pour demander à l’entraîneur d’au minimum dire bonjour, il ne nous saluait même pas. Pendant la Copa América, il y a des choses qui m’ont touché, qui m’ont fait beaucoup de mal. Mais j’ai dû me taire par respect pour la sélection», avouait, à ce titre, le buteur de l’Inter Miami, pointant l’attitude de Bielsa vis-à-vis des joueurs et du personnel de l’Association uruguayenne de football.

Une prise de parole ne manquant pas de faire réagir les différents suiveurs de la Celeste. «Ce n’était pas un moment opportun pour faire ce genre de déclarations. L’Uruguay joue à nouveau mardi et il est important que l’équipe fonctionne bien. C’est une sélection qui compte des joueurs exceptionnels et il faut pouvoir en profiter, pour le bien du football uruguayen», regrettait dans cette optique Ignacio Ruglio, président du club Atlético Peñarol. Si le malaise continue donc d’enfler, à l’heure où l’Uruguay occupe la 3e place du classement de la zone Amérique du Sud, Marcelo Bielsa, lui-même, a également décidé de réagir aux propos du Pistolero.

Des résultats moins convaincants…

«Les paroles de Luis Suárez n’ont eu aucune influence, l’engagement de l’équipe m’a semblé généreux, indépendamment de la façon dont nous avons joué. Ce qui s’est passé pendant la semaine n’explique pas la façon dont nous avons joué et je ne pense pas que cela ait eu un quelconque effet. C’était une semaine avec beaucoup d’effervescence. Je n’ignore pas tout ce qui s’est passé et je sais que mon autorité est quelque peu affectée. J’ai préparé le match avec le plus grand sérieux et la réponse des joueurs a été celle que j’ai toujours trouvée», tempérait ainsi l’Argentin après la défaite des siens face au Pérou. Une tentative d’apaisement qui ne peut cependant faire oublier la dynamique moins positive de la Celeste.

Dès lors, si Bielsa n’avait pas tardé à mettre tout le monde d’accord en s’offrant le Brésil - une première en 22 ans - puis l’Argentine - championne du monde en titre - les résultats depuis la dernière Copa América laissent place aux doutes. Troisième lors de la coupe continentale, l’Uruguay a, depuis, enchaîné trois matches nuls consécutifs et une défaite, ce vendredi, face au Pérou. Une rencontre qui n’a pas manqué de frustrer les fans, très critiques à l’égard de la proposition collective de la Celeste et de l’attitude de certains joueurs. Dans ce climat délétère, le vestiaire semble, pour autant, encore uni. C’est en tout cas la tonalité donnée aux récentes sorties médiatiques.

El Loco vers la sortie ?

«Tout ce qui sort de la bouche de Bielsa est bon pour apprendre», a notamment déclaré Federico Valverde alors que plusieurs réunions ont été organisées pour tenter de faire redescendre la pression. «Nous pensons que Marcelo Bielsa est la personne idéale pour mener à bien cette nouvelle étape de notre sélection», a de son côté assuré Ignacio Alonso, le président de l’AUF. Des soutiens ne chassant, cependant, pas totalement les inquiétudes formulées à l’égard du futur de Marcelo Bielsa à la tête de la Celeste. Alors que certains évoquent d’ores et déjà une lutte de pouvoir qui pourrait conduire l’Argentin vers la sortie, l’Uruguay s’apprête, elle, à affronter l’Équateur à Montevideo. Une victoire semble impérative, au risque de voir la situation exploser totalement…