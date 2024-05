Le PSG fait déjà face à du très lourd dans le dossier Rodrygo

Le PSG prépare déjà son mercato estival. Cet été, la direction parisienne va devoir gérer du très lourd avec le départ de Kylian Mbappé. Sans la star française, le club va devoir se reconstruire et surtout grandement se renforcer offensivement. Depuis la fin de saison, Luis Enrique étudie déjà les profils et il n’a pas caché en conférence de presse son envie de recruter du très lourd cet été avec plusieurs arrivées et sa volonté de mettre l’accent sur le talent dans le choix des joueurs.

Ces derniers jours, la presse espagnole révélait que le technicien espagnol avait complètement flashé sur Rodrygo Goes du Real Madrid. Le Brésilien, excellent dans son rôle dans le système de Carlo Ancelotti où il est titulaire, avait tenu des propos assez flous sur son avenir il y a quelques jours. « Eh bien… Tout peut arriver. J’ai un contrat ici mais… les années que j’ai passées ici ont été un plaisir pour moi. Comme je l’ai dit, je veux toujours être dans ce club mais, voyons voir ce qu’il passera. Tout est possible ». Dans la foulée, la radio madrilène Onda Cero expliquait que Luis Enrique était très intéressé à l’idée de le faire venir. Avec l’arrivée de Mbappé au Real Madrid, Rodrygo va certainement perdre sa place de titulaire et le PSG voulait donc profiter de la situation pour lui proposer un grand rôle en France.

Pep Guardiola aime le joueur

Mais forcément, un joueur de ce calibre-là, auteur de 17 buts et 9 passes décisives en 50 matches cette saison, est très prisé. Et ce vendredi, Marca explique ainsi qu’un autre club étudie avec très grand intérêt la situation de l’international brésilien (22 sélections, 5 buts). En effet, Manchester City a déjà fait part de son intérêt au joueur. Pep Guardiola l’apprécie beaucoup et estime qu’il colle parfaitement à ce que recherchent les Cityzens sur le marché des transferts. Un joueur confirmé qui a encore une grosse marge de progression.

Le média madrilène précise que malgré ses déclarations, Rodrygo se sent bien au Real Madrid et a l’intention de continuer. Mais l’arrivée de Kylian Mbappé a chamboulé le mercato des Merengues puisque plusieurs clubs veulent profiter de cette situation pour récupérer des joueurs qui se sentiraient peut-être insatisfaits en perdant leur place de titulaire ou en évoluant dans un autre système. Une chose est sûre, le PSG, s’il veut faire un joli coup cet été, va devoir trouver les bons arguments. Car les grosses écuries européennes seront aussi sur le coup.