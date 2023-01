Lorient fonce sur Hervé Koffi

Lorient ne chôme pas durant ce mercato hivernal. Après avoir officialisée l’arrivée de Bamba Dieng, les Merlus sont sur le point de boucler les arrivées de Romain Faivre et de Joel Mugisha Mvuka. Mais le club du Morbihan réfléchit également très sérieusement à s’attacher les services d’un gardien de but pour palier la longue indisponibilité de Yvon Mvogo blessé depuis le 6 novembre et un match face au PSG et supplée avec plus ou moins de succès par le vétéran italien Vito Mannone (34 ans).

Après avoir tenté Alphonse Aréola, les Merlus ont jeté leur dévolu sur Hervé Koffi, le gardien international burkinabé, vice-capitaine de l’équipe nationale du Burkina Faso. Passé par le LOSC en 2017 et 2019, Koffi (26 ans) brille depuis 18 mois à Charleroi. Elu joueur de la saison 2021-22 par les supporters du club belge grâce notamment à 10 cleen sheet, le gardien formé à l’ASEC Abidjan est considéré comme l’un des meilleurs gardiens de Jupiler League. Suffisant pour convaincre Lorient de passer à l’offensive et d’être quasiment d’accord avec l’entourage du joueur sur les conditions d’un prêt de six mois avec option d’achat…

